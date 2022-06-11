Эксперимент на границе с Польшей должен уменьшить очереди грузовиков

Пункты пропуска на украинско-польской границе "Устилуг" и "Грушев" будут пропускать грузовики до 7,5 тонн, чтобы разгрузить другие два направления.

Источник: Государственная пограничная служба Украины, представитель ведомства Андрей Демченко в комментарии УП

Дословно ГПСУ: "Чтобы разгрузить отдельные пункты пропуска, "Устилуг" начнет пропуск грузовиков 13 июня в 01:00, "Грушев" - 15 июня в 08:00.

Реклама:

Проект продлится шесть месяцев".

Детали: Как уточнил "Украинской правде" Андрей Демченко, ранее в этих ЧП был разрешен проезд транспорта грузоподъемностью до 3.5 тонн.

Сейчас в рамках эксперимента достигнуты договоренности между контролирующими службами Украины и Польши о пропуске – до 7,5 тонн. Что должно разгрузить пункты пропуска Ягодин и Краковец.

ВИДЕО ДНЯ

Если проект будет удачным, в дальнейшем на уровне правительств могут быть достигнуты соответствующие договоренности, пояснил спикер ГПСУ.