Президент Польщі: розраховуємо на збільшення контингенту США на сході НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.

Про це Дуда заявив після саміту Бухарестської дев’ятки в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

Дуда зазначив, що країни "дев’ятки" хочуть, щоб кількість солдатів НАТО, дислокованих у країнах східного флангу, значно збільшилася.

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Він додав, що розширену передову присутність Альянсу "слід поширити на більш східні держави, такі як Болгарія, Угорщина та Словаччина".

"Ми також хочемо, щоб ця схема перетворилася на посилену передову оборону", - заявив президент Польщі.

"Іншими словами, щоб чисельність військ НАТО, дислокованих у різних країнах східного флангу, була значно збільшена", - додав він.

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"Ми також сподіваємося, що Сполучені Штати збільшать свою присутність у нашій частині Європи", - сказав президент Польщі.

Лідери Бухарестської дев’ятки на саміті у п'ятницю ухвалили спільну декларацію, в якій засудили агресію Росії проти України та виступили за зміцнення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу.

У саміті, започаткованому Румуніє і Польщею у 2015 році, взяли участь президенти Естонії, Угорщини, Литви, Латвії та Болгарії, а президенти Чехії та Словаччини брали участь у режимі онлайн.

Саміт у Бухаресті став підготовчим до проведення саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, на який запрошено президента України.