Президент Польщі: розраховуємо на збільшення контингенту США на сході НАТО

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО розраховують на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.

Про це Дуда заявив після саміту Бухарестської дев’ятки в п'ятницю, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Polskie Radio.

Дуда зазначив, що країни "дев’ятки" хочуть, щоб кількість солдатів НАТО, дислокованих у країнах східного флангу, значно збільшилася.

Він додав, що розширену передову присутність Альянсу "слід поширити на більш східні держави, такі як Болгарія, Угорщина та Словаччина".

"Ми також хочемо, щоб ця схема перетворилася на посилену передову оборону", - заявив президент Польщі.

"Іншими словами, щоб чисельність військ НАТО, дислокованих у різних країнах східного флангу, була значно збільшена", - додав він.

"Ми також сподіваємося, що Сполучені Штати збільшать свою присутність у нашій частині Європи", - сказав президент Польщі.

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Лідери Бухарестської дев’ятки на саміті у п'ятницю ухвалили спільну декларацію, в якій засудили агресію Росії проти України та виступили за зміцнення присутності НАТО на східному фланзі Альянсу.

У саміті, започаткованому Румуніє і Польщею у 2015 році, взяли участь президенти Естонії, Угорщини, Литви, Латвії та Болгарії, а президенти Чехії та Словаччини брали участь у режимі онлайн.

Саміт у Бухаресті став підготовчим до проведення саміту НАТО в Мадриді наприкінці червня, на який запрошено президента України.