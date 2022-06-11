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Президент Польши: рассчитываем на увеличение контингента США на востоке НАТО

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 12:16

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО рассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы.

Об этом Дуда заявил после саммита Бухарестской девятки в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

Дуда отметил, что страны "девятки" хотят, чтобы количество солдат НАТО, дислоцированных в странах восточного фланга, значительно увеличилось.

Он добавил, что расширенное передовое присутствие Альянса "следует распространить на более восточные государства, такие как Болгария, Венгрия и Словакия".

"Мы также хотим, чтобы эта схема превратилась в усиленную передовую оборону", – заявил президент Польши.

"Другими словами, чтобы численность войск НАТО, дислоцированных в разных странах восточного фланга, была значительно увеличена", - добавил он.

"Мы также надеемся, что Соединенные Штаты увеличат свое присутствие в нашей части Европы", – сказал президент Польши.

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Лидеры Бухарестской девятки на саммите в пятницу приняли совместную декларацию, в которой осудили агрессию России против Украины и выступили за укрепление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.

В саммите, начатом Румынией и Польшей в 2015 году, приняли участие президенты Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии и Болгарии, а президенты Чехии и Словакии принимали участие в режиме онлайн.

Саммит в Бухаресте стал подготовительным к проведению саммита НАТО в Мадриде в конце июня, на который приглашен президент Украины.

Темы: ПольшаНАТОСША
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