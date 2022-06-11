Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Президент Польши: рассчитываем на увеличение контингента США на востоке НАТО

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 12:16

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО рассчитывают на увеличение количества войск США в этой части Европы.

Об этом Дуда заявил после саммита Бухарестской девятки в пятницу, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Polskie Radio.

Дуда отметил, что страны "девятки" хотят, чтобы количество солдат НАТО, дислоцированных в странах восточного фланга, значительно увеличилось.

Реклама:

Он добавил, что расширенное передовое присутствие Альянса "следует распространить на более восточные государства, такие как Болгария, Венгрия и Словакия".

"Мы также хотим, чтобы эта схема превратилась в усиленную передовую оборону", – заявил президент Польши.

"Другими словами, чтобы численность войск НАТО, дислоцированных в разных странах восточного фланга, была значительно увеличена", - добавил он.

ВИДЕО ДНЯ

"Мы также надеемся, что Соединенные Штаты увеличат свое присутствие в нашей части Европы", – сказал президент Польши.

Лидеры Бухарестской девятки на саммите в пятницу приняли совместную декларацию, в которой осудили агрессию России против Украины и выступили за укрепление присутствия НАТО на восточном фланге Альянса.

В саммите, начатом Румынией и Польшей в 2015 году, приняли участие президенты Эстонии, Венгрии, Литвы, Латвии и Болгарии, а президенты Чехии и Словакии принимали участие в режиме онлайн.

Саммит в Бухаресте стал подготовительным к проведению саммита НАТО в Мадриде в конце июня, на который приглашен президент Украины.

Темы: ПольшаНАТОСША
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Польша
В Польше рассказали о поисках разведки РФ желающих работать против Варшавы
Большинство поляков чувствуют себя в безопасности, несмотря на соседство с РФ и Беларусью
Украинские военные прошли в Польше курс по стандартам НАТО – штаб
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: