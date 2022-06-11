СБУ викрила агента РФ, який планував корегувати вогонь по Дніпру

Служба безпеки України заявляє про знешкодження російського агента, який планував коригувати ракетні обстріли Дніпра.

Джерело: речник СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Дніпропетровської області, джерело УП в силових структурах

Пряма мова: "У Дніпрі затримано російського агента, який збирав інформацію щодо розташування об’єктів мобільного зв’язку.

Ці розвіддані він передавав окупантам у вигляді відеоматеріалів з прив’язкою до місцевості і детальним описом будівель та прилеглої території. Також чоловік здійснював відеозйомку переміщення українських військових підрозділів".

Деталі: У спецслужбі зазначають, що "зв’язковим" агента в РФ був один із прокремлівських блогерів, у якого понад 300 тисяч підписників (за даними джерела УП - блогер із ніком "Петя Первый"). Викритий агент звертався до нього за сприянням у призначені на "посаду" в окупаційній адміністрації у разі захоплення регіону.

Під час обшуків за місцем перебування зловмисника правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та засоби зв’язку, які той використовував для комунікації з представником спецслужб рф.

Наразі затриманому повідомлено про підозру в несанкціонованому поширенні інформації про переміщення, рух та розташування Збройних сил України та інших збройних формувань, за можливості їх ідентифікації на місцевості, вчиненому в умовах воєнного стану. Чоловіку обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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Про іншу викриту агентуру ворога – детальніше у відео СБУ.