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СБУ разоблачила агента РФ, который планировал корректировать огонь по Днепру

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 12:18
СБУ разоблачила агента РФ, который планировал корректировать огонь по Днепру
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины заявляет об обезвреживании российского агента, планировавшего корректировать ракетные обстрелы Днепра.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Днепропетровской области источник УП в силовых структурах

Прямая речь: "В Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи.

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Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории.

Также мужчина производил видеосъемку перемещения украинских военных подразделений".

Детали: В спецслужбе отмечают, что "связным" агента в РФ был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тысяч подписчиков (по данным источника УП – блоггер с ником "Петя Первый"). Разоблаченный агент обращался к нему за содействием в назначении на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона.

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В ходе обысков по месту нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, которые тот использовал для коммуникации с представителем спецслужб России.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, для возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

О другой разоблаченной агентуре врага – подробнее в видео СБУ.

Темы: ДнепрСБУвойна
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