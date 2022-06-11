Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

СБУ разоблачила агента РФ, который планировал корректировать огонь по Днепру

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 12:18
фото прокуратуры

Служба безопасности Украины заявляет об обезвреживании российского агента, планировавшего корректировать ракетные обстрелы Днепра.

Источник: спикер СБУ Артем Дехтяренко, прокуратура Днепропетровской области источник УП в силовых структурах

Прямая речь: "В Днепре задержан российский агент, который собирал информацию о расположении объектов мобильной связи.

Эти разведданные он передавал оккупантам в виде видеоматериалов с привязкой к местности и подробным описанием построек и прилегающей территории.

Также мужчина производил видеосъемку перемещения украинских военных подразделений".

Детали: В спецслужбе отмечают, что "связным" агента в РФ был один из прокремлевских блоггеров, у которого более 300 тысяч подписчиков (по данным источника УП – блоггер с ником "Петя Первый"). Разоблаченный агент обращался к нему за содействием в назначении на "должность" в оккупационной администрации в случае захвата региона.

В ходе обысков по месту нахождения злоумышленника правоохранители обнаружили компьютерную технику и средства связи, которые тот использовал для коммуникации с представителем спецслужб России.

ВИДЕО ДНЯ

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении в несанкционированном распространении информации о перемещении, движении и расположении Вооруженных сил Украины и других вооруженных формирований, для возможности их идентификации на местности, совершенном в условиях военного положения. Мужчине избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

О другой разоблаченной агентуре врага – подробнее в видео СБУ.

Темы: ДнепрСБУвойна
Главное сегодня

Посол США после обвинений Байдена заверила, что он уважает Зеленского

В Тернопольской области произошли взрывы во время воздушной тревоги

МВД Сербии подтвердило задержание экс-генерала СБУ Наумова – СМИ

ВСУ отразили наступление на двух направлениях – сводка Генштаба

Лига наций: сборная Украины по футболу победила армян

Фон дер Ляйен рассказала о переговорах в Киеве по заявке Украины на вступление в ЕС

Все новости...
Днепр
Адвоката-бойца Маси Найема, раненого на фронте, прооперировали
В Днепре из-за взрыва газа на предприятии погибли люди
Регионы: ракеты по Днепру и Николаеву, обстрелы Сумщины, бои за Дробышево
Последние новости
03:45
картыРоссия усилит наступления на Славянск и Северск – ISW
02:47
В оккупированных городах Запорожской области спецслужбы РФ готовят провокации – мэр Энергодара
02:12
Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ
01:32
Враг усилил флот двумя большими десантными кораблями – ОК "Юг"
01:17
Юг: ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и 13 захватчиков
00:57
"Опыт Северодонецка ужасает лисичан" – Гайдай об увеличении желающих эвакуироваться
00:14
ВСУ на востоке уничтожили 20 захватчиков и вражескую технику
23:55
Посол США после обвинений Байдена заверила, что он уважает Зеленского
23:35
Зеленский о паспортах РФ в Херсоне и Мелитополе: Получение билета для побега
23:09
видеоПоявилось видео британских бронемашин Husky в Украине
Все новости...