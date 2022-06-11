Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Донеччина: окупанти завдали 16 ударів, є загиблі

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 12:39
ФОТО ПОЛІЦІЇ

За добу росіяни нанесли 16 ударів по Донецькій області – пошкоджено 30 цивільних об’єктів, є загиблі і поранені серед мирного населення.

Джерело: поліція Донецької області 

Дослівно поліція: "Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 13 населених пунктах – м. Авдіївка, м. Залізне, м. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Високоіванівка, смт. Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче, с. Карпівка, м. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутівка.

Є поранені та загиблі серед мирного населення". 

 
Фото поліції

Деталі: Окупанти стріляли з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо". 

 
Фото поліції

Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів: 14 – житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі. 

 
Фото поліції

У поліції зазначили, що за всіма фактами розслідують кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

ВІДЕО ДНЯ

Правоохоронці також закликали мешканців дотримуватися комендантської години і не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, адже ворог розстрілює цивільні авто.

Теми: Донецька областьвійнажертви
Головне сьогодні

картиРосія посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ – ISW

Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Усі новини...
Донецька область
Голова ОВА повідомив кількість загиблих цивільних на Донеччині за минулу добу
За Сєвєродонецьк тривають бої, на Слов’янськ окупанти готують наступ – зведення Генштабу
Жителів Донеччини просять евакуюватися завчасно
Останні новини
04:30
Важкі золоті хрести не врятують Путіна від гніву божого – Кислиця в соборі Нью-Йорка
03:45
картиРосія посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ – ISW
02:47
В окупованих містах на Запоріжжі спецслужби РФ готують провокації – мер Енергодара
02:12
Шольц збирається до Києва разом із Макроном і Драгі – ЗМІ
01:32
Ворог посилив флот двома великими десантними кораблями – ОК "Південь"
01:17
Південь: ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів і 13 загарбників
00:57
"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан" – Гайдай про збільшення охочих евакуюватися
00:14
ЗСУ на сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
23:55
Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського
23:35
Зеленський про паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі: Отримання квитка для втечі
Усі новини...