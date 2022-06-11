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Донеччина: окупанти завдали 16 ударів, є загиблі

Ірина БалачукСубота, 11 червня 2022, 12:39
Донеччина: окупанти завдали 16 ударів, є загиблі
ФОТО ПОЛІЦІЇ

За добу росіяни нанесли 16 ударів по Донецькій області – пошкоджено 30 цивільних об’єктів, є загиблі і поранені серед мирного населення.

Джерело: поліція Донецької області 

Дослівно поліція: "Упродовж минулої доби російські війська вдарили по 13 населених пунктах – м. Авдіївка, м. Залізне, м. Миколаївка, с. Новомиколаївка, с. Високоіванівка, смт. Черкаське, с. Першотравневе, с. Суха балка, с. Птиче, с. Карпівка, м. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутівка.

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Є поранені та загиблі серед мирного населення". 

 
Фото поліції

Деталі: Окупанти стріляли з танків, стрілецької зброї, важкої артилерії, мінометів, ракет, реактивних систем залпового вогню "Ураган", "Град", "Торнадо". 

 
Фото поліції

Руйнувань зазнали 30 цивільних об’єктів: 14 – житлових будинків, лінії електропередач, трансформаторні підстанції, лісовий масив та гаражі. 

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Фото поліції

У поліції зазначили, що за всіма фактами розслідують кримінальні провадження за ст.438 (порушення законів і звичаїв війни) ККУ.

Правоохоронці також закликали мешканців дотримуватися комендантської години і не виїжджати самостійно неперевіреними маршрутами, адже ворог розстрілює цивільні авто.

Теми: Донецька областьвійнажертви
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