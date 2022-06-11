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Донецкая область: оккупанты нанесли 16 ударов, есть погибшие

Ирина БалачукСуббота, 11 июня 2022, 12:39
ФОТО ПОЛИЦИИ

За сутки россияне нанесли 16 ударов по Донецкой области – повреждено 30 гражданских объектов, есть погибшие и раненные среди мирного населения.

Источник: полиция Донецкой области

Дословно полиция: "За прошедшие сутки российские войска ударили по 13 населенным пунктам – г. Авдеевка, г. Железное, г. Николаевка, с. Новониколаевка, с. Высокоивановка, пгт. Черкасское, с. Первомайское, с. Сухая балка, с. Птичье, с. Карповка, г. Горняк, с. Нетайлово, с. Новобахмутовка.

Есть раненые и погибшие среди мирного населения". 

 
Фото полиции

Детали: Оккупанты стреляли из танков, стрелкового оружия, тяжелой артиллерии, минометов, ракет, реактивных систем залпового огня "Ураган", "Град", "Торнадо". 

 
Фото полиции

Разрушения получили 30 гражданских объектов: 14 – жилых домов, линии электропередач, трансформаторные подстанции, лесной массив и гаражи.

 
Фото полиции

В полиции отметили, что по всем фактам расследуют уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) УКУ.

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Правоохранители также призвали жителей соблюдать комендантский час и не выезжать самостоятельно по непроверенным маршрутам, потому что враг расстреливает гражданские машины.

Темы: Донецкая областьвойнажертвы
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