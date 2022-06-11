Глава Єврокомісії прибула до Києва для переговорів про статус кандидата

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у суботу прибула до Києва, щоб провести переговори щодо заявки України на вступ до ЄС.

Про візит, який раніше не анонсувався публічно, фон дер Ляєн повідомила у Twitter, пише "Європейська правда".

"Добре знову опинитися у Києві. Разом із президентом Зеленським я підіб'ю підсумки щодо спільної роботи, необхідної для відновлення, та щодо прогресу, досягнутого Україною на її європейському шляху", - зазначила глава Єврокомісії, додавши українською: "Європа з вами".

Очікується, що наступної п'ятниці Європейська комісія опублікує свою оцінку того, чи слід Україні надати статус кандидата на членство в ЄС. Надання статусу лідери ЄС розглянуть на саміті 23-24 червня.

Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокмоісії має намір розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану – і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

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