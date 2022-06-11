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Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для переговоров о статусе кандидата

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 12:46
Глава Еврокомиссии прибыла в Киев для переговоров о статусе кандидата

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен в субботу прибыла в Киев, чтобы провести переговоры по заявке Украины на вступление в ЕС.

О визите, ранее не анонсированном публично, фон дер Ляен сообщила в Twitter, пишет "Европейская правда".

"Хорошо снова оказаться в Киеве. Вместе с президентом Зеленским я подведу итоги по совместной работе, необходимой для восстановления, и по прогрессу, достигнутому Украиной на ее европейском пути", - отметила глава Еврокомиссии, добавив на украинском: "Европа с вами".

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Ожидается, что в следующую пятницу Европейская комиссия опубликует свою оценку того, следует ли Украине предоставить статус кандидата на членство в ЕС. Предоставление статуса лидеры ЕС будут рассматривать на саммите 23-24 июня.

Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляен – объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.

В частности, глава Еврокомиссии намерена рассказать, что существует список быстрых решений, которые достаточно сделать, чтобы доказать европейцам намерение Киева вернуться к реформам после завершения военного положения – и это снимет отрицание ключевых противников признания Украины кандидатом на вступление.

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Читайте больше в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины

Темы: ЕврокомиссияЕС
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