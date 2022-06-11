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У Марселі почали розслідування щодо суперяхти, пов’язаної з главою "Роснефти"

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 13:02

Прокуратура Марселя розпочала розслідування, яке може призвести до конфіскації яхти Amore-Vero, яка, ймовірно, належить главі "Роснефти" Ігорю Сечину.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RFI.

Яхта вартістю понад 120 мільйонів євро була заблокована французькою владою 28 лютого як актив підсанкційного російського мільярдера і підозрюється в спробі залишити європейські води, щоб уникнути санкцій.

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Блокування є тимчасовим адміністративним заходом, що не дозволяє власникам користуватися активами та отримувати від них прибуток, однак не призводить до конфіскації чи продажу.

Розслідування, розпочате щодо Amore-Vero, може призвести до конфіскації яхти. Якщо буде відповідне рішення суду, продаж суперяхти з аукціону може дати скарбниці французької держави кілька десятків мільйонів євро.

У ніч із 2 на 3 березня у французьких митників виникла підозра, що судно збиралося залишити європейські води, щоб уникнути санкцій. 

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Спочатку на яхті планувалися ремонтні роботи, які мали тривати до 1 квітня. Проте безпосередньо після блокування яхта почала терміново планувати відплиття. Після багатогодинної перевірки на верфі міста Ла-Сьота  яхту було затримано.

Газета Le Monde пише, що спроба вивести яхту з-під дії блокуючих заходів карається п'ятьма роками позбавлення волі, штрафом у розмірі не менше вартості майна та конфіскацією предмета правопорушення.

Слідство має довести, що Amore-Vero справді належить Ігорю Сечину. У пресрелізі міністерства економіки, що повідомляє про затримання яхти, йдеться, що судно "належить компанії, основним акціонером якої є Ігор Сечин".

"Роснефть", відповідаючи на запитання журналістів Центру з розслідування корупції та організованої злочинності (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), заявила, що "Ігор Сечин не володіє якоюсь компанією, яка володіє яхтою Amore-Vero".

Якщо справа дійде до судового розгляду та обвинувального вироку, продаж Amore-Vero з торгів стане першим випадком судової конфіскації власності підсанкціональної особи з моменту введення санкцій Євросоюзом.

Теми: ФранціясанкціїРосія
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