В Марселе начали расследование в отношении суперяхты, связанной с главой "Роснефти"

Прокуратура Марселя начала расследование, которое может привести к конфискации яхты Amore-Vero, предположительно принадлежащей главе "Роснефти" Игорю Сечину.

Об этом, как пишет Европейская правда, сообщает RFI.

Яхта стоимостью более 120 миллионов евро была заблокирована французскими властями 28 февраля как актив подсанкционного российского миллиардера и подозревается в попытке покинуть европейские воды для избежания санкций.

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Блокировка является временной административной мерой, не позволяющей владельцам пользоваться активами и получать от них прибыль, однако не приводит к конфискации или продаже.

Расследование, начатое в отношении Amore-Vero, может привести к конфискации яхты. Если будет соответствующее решение суда, продажа суперяхты с аукциона может дать казне французского государства несколько десятков миллионов евро.

В ночь со 2 на 3 марта у французских таможенников возникло подозрение, что судно собиралось покинуть европейские воды во избежание санкций.

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Сначала на яхте планировались ремонтные работы, которые должны были продолжаться до 1 апреля. Однако непосредственно после блокировки яхта начала срочно планировать отплытие. После многочасовой проверки на верфи города Ла-Сьота яхта была задержана.

Газета Le Monde пишет, что попытка вывести яхту из-под действия блокирующих мер наказывается пятью годами лишения свободы, штрафом в размере не менее стоимости имущества и конфискацией предмета правонарушения.

Следствие должно доказать, что Amore-Vero действительно принадлежит Игорю Сечину. В пресс-релизе министерства экономики, который сообщает о задержании яхты, говорится, что судно "принадлежит компании, основным акционером которой является Игорь Сечин".

"Роснефть", отвечая на вопросы журналистов Центра по расследованию коррупции и организованной преступности (Organised Crime and Corruption Reporting Project, OCCRP), заявила, что "Игорь Сечин не владеет какой-либо компанией, владеющей яхтой Amore-Vero".

Если дело дойдет до судебного разбирательства и обвинительного приговора, продажа Amore-Vero станет первым случаем судебной конфискации собственности подсанкционального лица с момента введения санкций Евросоюзом.