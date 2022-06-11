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В центрі Києва горів ресторан

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 14:24
В центрі Києва горів ресторан
фото ДСНС

Столичні рятувальники ліквідували пожежу в ресторані.

Джерело: управління ДСНС у місті Києві, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: 11 червня о 09:50 рятувальникам надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Шота Руставелі у Печерському районі столиці (за даними джерела УП - заклад мережі Holy Burger).

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По прибуттю пожежники встановили, що загоряння виникло у витяжці ресторану з розповсюдженням вогню по витяжці до 4 поверху. Вогнеборці відразу приступили до гасіння.

 

Дослівно: "О 10:13 пожежу було локалізовано та о 10:16 ліквідовано. Жертв та постраждалих немає. Причину виникнення пожежі встановалюватимуть правоохоронці".

Теми: Київпожежа
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