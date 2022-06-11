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В центре Киева горел ресторан

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 14:24
фото ГСЧС

Столичные спасатели ликвидировали пожар в ресторане.

Источник: управление ГСЧС в городе Киеве, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: 11 июня в 09:50 спасателям поступило сообщение о пожаре на улице Шота Руставели в Печерском районе столицы (по данным источника УП – заведение сети Holy Burger).

По прибытию пожарные установили, что возгорание произошло в вытяжке ресторана с распространением огня по вытяжке до 4 этажа. Пожарные сразу приступили к тушению.

 

Дословно: "В 10:13 пожар был локализован и в 10:16 ликвидирован. Жертв и пострадавших нет. Причину возникновения пожара будут устанавливать правоохранители".

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Темы: Киевпожар
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