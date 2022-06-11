Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Росія відповіла погрозами на бажання Польщі збільшити контингент військ НАТО

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 14:34

В МЗС РФ заявили, що Росія повинна буде "нейтралізувати потенційні загрози" своїй безпеці у випадку збільшення військ НАТО в Польщі.

Про це в інтерв’ю російському агентству "Интерфакс" сказав директор третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Тяпкін, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що ще до 2014 року уряди Польщі все більш наполегливо домагалися зміцнення східного флангу НАТО і розміщення натівських контингентів на своїй території.

"Зрозуміло, ми не можемо і не будемо байдуже спостерігати за нарощуванням натівського угруповання в Польщі. Відповідь, як завжди, буде пропорційною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - заявив Тяпкін.

Він додав, що відносини між РФ і Польщею нині найнапруженіші в історії, однак Росія "не буде ініціатором" потенційного розриву дипвідносин чи зниження їх рівня.

Нагадаємо, напередодні після саміту Бухарестської дев’ятки президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО хочуть збільшення військ Альянсу на своїй території.

Зокрема, він висловив сподівання на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ПольщаРосіяНАТО
Головне сьогодні

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Києві щодо заявки України на вступ до ЄС

Україна отримає надсучасні ППО IRIS-T від Німеччини у жовтні – посол

Усі новини...
Польща
Президент Польщі: розраховуємо на збільшення контингенту США на сході НАТО
Експеримент на кордоні з Польщею має зменшити черги вантажівок
Посол Польщі в Україні порадив європейцям віддати свої землі Путіну, аби він "зберіг обличчя"
Останні новини
23:09
відеоЗ’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
22:42
Донеччина: росіяни за день вбили 2 і поранили 10 мешканців
22:26
Найменшому малюку було два місяці: як евакуювали дитячий будинок з Харкова
22:08
На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги
21:43
Сумщина: росіяни скинули вибухівки з безпілотника і вели артобстріл
21:10
ВІДЕОНа боці України воює колишній топменеджер "Газпромбанку"
20:40
В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів РФ
20:16
Сіверський Донець обмілів через спеку, росіяни хочуть знову форсувати – Гайдай
20:06
МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ
20:04
У Вільнюсі відкрили перший в ЄС український центр для біженців
Усі новини...