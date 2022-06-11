Росія відповіла погрозами на бажання Польщі збільшити контингент військ НАТО

В МЗС РФ заявили, що Росія повинна буде "нейтралізувати потенційні загрози" своїй безпеці у випадку збільшення військ НАТО в Польщі.

Про це в інтерв’ю російському агентству "Интерфакс" сказав директор третього європейського департаменту МЗС Росії Олег Тяпкін, пише "Європейська правда".

Він зазначив, що ще до 2014 року уряди Польщі все більш наполегливо домагалися зміцнення східного флангу НАТО і розміщення натівських контингентів на своїй території.

"Зрозуміло, ми не можемо і не будемо байдуже спостерігати за нарощуванням натівського угруповання в Польщі. Відповідь, як завжди, буде пропорційною і адекватною, спрямованою на нейтралізацію потенційних загроз безпеці Російської Федерації", - заявив Тяпкін.

Він додав, що відносини між РФ і Польщею нині найнапруженіші в історії, однак Росія "не буде ініціатором" потенційного розриву дипвідносин чи зниження їх рівня.

Нагадаємо, напередодні після саміту Бухарестської дев’ятки президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни східного флангу НАТО хочуть збільшення військ Альянсу на своїй території.

Зокрема, він висловив сподівання на збільшення кількості військ США у цій частині Європи.