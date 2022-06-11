Россия ответила угрозами на желание Польши увеличить контингент войск НАТО

В МИД РФ заявили, что Россия должна будет "нейтрализовать потенциальные угрозы" своей безопасности в случае увеличения войск НАТО в Польше.

Об этом в интервью российскому агентству "Интерфакс" сказал директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин, пишет "Европейская правда".

Он отметил, что еще до 2014 года правительства Польши все более настойчиво добивались укрепления восточного фланга НАТО и размещения натовских контингентов на своей территории.

"Конечно, мы не можем и не будем равнодушно наблюдать за наращиванием натовской группировки в Польше. Ответ, как всегда, будет пропорционален и адекватен, направлен на нейтрализацию потенциальных угроз безопасности Российской Федерации", - заявил Тяпкин.

Он добавил, что отношения между РФ и Польшей сейчас самые напряженные в истории, однако Россия "не будет инициатором" потенциального разрыва дипотношений или снижения их уровня.

Напомним, накануне после саммита Бухарестской девяти президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны восточного фланга НАТО хотят увеличения войск Альянса на своей территории.

В частности, он выразил надежду на увеличение количества войск США в этой части Европы.