У Зеленського відповіли на закиди Байдена: Ключові країни не зуміли зупинити апетити РФ

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає "безглуздим звинувачувати в чомусь країну, яка понад 100 днів протистоїть потужному російському агресору, якщо ключові країни світу не змогли превентивно зупинити РФ".

Джерело: коментар Подоляка, поширений для ЗМІ 11 червня, який наводить "Інтерфакс-Україна"

Деталі: За слова радника глави ОПУ, Україна розуміла, що Росія планує вторгнення і готувалася до нього, але масштаби нападу перевершили всі очікування. Так Подоляк відреагував на слова очільника США Джо Байдена, що президент Зеленський відкидав його попередження про те, що Росія вторгнеться в Україну.

Пряма мова: "У Володимира Зеленського на столі постійно перебувала відповідна аналітика, яка базувалася на якісних розвідданих. Президент також уважно реагував на всі слова і попередження наших партнерів.

Питання завжди було тільки в тому, яким саме буде обсяг вторгнення? Поза всяким сумнівом, обсяг вторгнення, який ми побачили 24 лютого, шокував багато країн, зокрема наших партнерів".

Деталі: Подоляк вказує, що Україна розуміла наміри росіян, очікувала той чи інший агресивний сценарій, готувалася до нього.

Про що, мовляв, свідчить, крім іншого, розосередження складів боєприпасів і зброї в цілому, блискавична реакція на багаторівневе вторгнення і перебудова оборонних можливостей, ефективне проведення в перший тиждень дистанційних ударів, які різко зламали початкові російські плани".

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За словами радника Єрмака, важливою є швидкість, з якою перебудувалося держуправління на військові рейки і "практично блискавичний вихід нашої країни з шоку".

Пряма мова: "Ну і, нарешті, ключове, мені здається, що безглуздо в чомусь звинувачувати країну, яка понад 100 днів ефективно бореться в повноцінній війні проти набагато більш ресурсного опонента, якщо ключові країни не зуміли превентивно зупинити мілітаристські апетити РФ, прекрасно їх знаючи".