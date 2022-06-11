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У Зеленского ответили на упреки Байдена: Ключевые страны не сумели остановить аппетиты РФ

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 15:13
У Зеленского ответили на упреки Байдена: Ключевые страны не сумели остановить аппетиты РФ
иллюстративное фото с FB Зеленского

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк считает "бессмысленным обвинять в чем страну, которая более 100 дней противостоит мощному российскому агрессору, если ключевые страны мира не смогли превентивно остановить РФ".

Источник: комментарий Подоляка, распространенный для СМИ 11 июня, который приводит "Интерфакс-Украина"

Детали: По словам советника главы ОПУ, Украина понимала, что Россия планирует вторжение и готовилась к нему, но масштабы нападения превзошли все ожидания. Так Подоляк отреагировал на слова главы США Джо Байдена, что президент Зеленский отвергал его предупреждения о том, что Россия вторгнется в Украину.

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Прямая речь: "У Владимира Зеленского на столе постоянно находилась соответствующая аналитика, базировавшаяся на качественных разведданных. Президент также внимательно реагировал на все слова и предупреждения наших партнеров.

Вопрос всегда был только в том, каким будет объем вторжения? Вне всякого сомнения, объем вторжения, который мы увидели 24 февраля, шокировал многие страны, в том числе наших партнеров".

Детали: Подоляк указывает, что Украина понимала намерения россиян, ожидала того или иного агрессивного сценария, готовилась к нему.

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О чем, мол, свидетельствует, помимо прочего, рассредоточение складов боеприпасов и оружия в целом, молниеносная реакция на многоуровневое вторжение и перестройка оборонных возможностей, эффективное проведение в первую неделю дистанционных ударов, резко сломавших первоначальные российские планы.

По словам советника Ермака, важна скорость, с которой перестроилось госуправление на военные рельсы и "практически молниеносный выход нашей страны из шока".

Прямая речь: "Ну и, наконец, ключевое, мне кажется, что бессмысленно в чем-то винить страну, которая более 100 дней эффективно борется в полноценной войне против гораздо более ресурсного оппонента, если ключевые страны не сумели превентивно остановить милитаристские аппетиты РФ, прекрасно их зная".

Темы: войнаСШАОфис президента
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