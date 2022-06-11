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Прем’єр Грузії пообіцяв "сказати все", якщо ЄС відмовить Тбілісі

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 15:15

Глава уряду Грузії Іраклій Гарібашвілі заявив, що його країна чекає на "справедливе рішення" у відповідь на заявку на вступ в ЄС і закликав дочекатися остаточної відповіді Брюсселя.

Про це повідомляє портал "Новости-Грузия", пише "Європейська правда".

"Ми є однією з найцивілізованіших націй… ми не просимо милостиню", - сказав Гарібашвілі, зазначивши, що Грузія не вимагає нічого незаслуженого.

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За його словами, оцінка від Єврокомісії очікується 17 червня, а остаточне рішення Євросоюзу - 22-23 червня.

"Якщо рішення буде несправедливим, я залишаю за собою право "підняти завісу" і сказати все", - заявив Гарібашвілі, не уточнивши при цьому, що саме він має на увазі.

Гарібашвілі також розкритикував президентку Саломе Зурабішвілі після її слів про бездіяльність уряду в процесі вступу країни до ЄС.

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"Сумно, що пані Саломе прямо повторює висловлювання цієї деструктивної, шкідницької опозиції, ворогів країни, і вкладається в їх наратив, що дуже сумно. Сподіваюся, вона краще розбереться у роботі уряду", - заявив Гарібашвілі журналістам.

Раніше глава "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе заявляв, що після рішення саміту ЄС влада надасть громадськості "більше інформації про кулуарні події навколо статусу кандидата та відповідні особисті розмови".

Грузія та Молдова подали заявку на членство в ЄС 3 березня, слідом за Україною.

У Грузії очікування відповіді ЄС відбувається на тлі бурхливих дискусій та закидів між владою та опозицією.

Цього тижня вкрай критичну резолюцію щодо Грузії ухвалив Європарламент. 

У ній, зокрема, йдеться про політизоване правосуддя та міститься заклик до запровадження санкцій щодо засновника "Грузинської мрії", мільярдера Бідзіни Іванішвілі.

В уряді Грузії документ назвали "повним фейків та неточностей".



Теми: ГрузіяЄС
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