Премьер Грузии пообещал "сказать все", если ЕС откажет Тбилиси

Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна ждет "справедливого решения" в ответ на заявку на вступление в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюсселя.

Об этом сообщает портал "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".

"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций… мы не просим милостыню", - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.

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По его словам, оценка от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня.

"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять занавес" и сказать все", - заявил Гарибашвили, не уточнив при этом, что именно он имеет в виду.

Гарибашвили также раскритиковал президента Саломе Зурабишвили после ее слов о бездействии правительства в процессе вступления страны в ЕС.

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"Печально, что госпожа Саломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции, врагов страны, и укладывается в их нарратив, что очень печально. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства", - заявил Гарибашвили журналистам.

Ранее глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявлял, что после решения саммита ЕС власти предоставит общественности "больше информации о кулуарных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных разговорах".

Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.

В Грузии ожидание ответа ЕС происходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властью и оппозицией.

На этой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент.

В ней, в частности, речь идет о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.

В правительстве Грузии документ назвали "полным фейком и неточностями".





