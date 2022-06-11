Премьер Грузии пообещал "сказать все", если ЕС откажет Тбилиси
Глава правительства Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что его страна ждет "справедливого решения" в ответ на заявку на вступление в ЕС и призвал дождаться окончательного ответа Брюсселя.
Об этом сообщает портал "Новости-Грузия", пишет "Европейская правда".
"Мы являемся одной из самых цивилизованных наций… мы не просим милостыню", - сказал Гарибашвили, отметив, что Грузия не требует ничего незаслуженного.
По его словам, оценка от Еврокомиссии ожидается 17 июня, а окончательное решение Евросоюза - 22-23 июня.
"Если решение будет несправедливым, я оставляю за собой право "поднять занавес" и сказать все", - заявил Гарибашвили, не уточнив при этом, что именно он имеет в виду.
Гарибашвили также раскритиковал президента Саломе Зурабишвили после ее слов о бездействии правительства в процессе вступления страны в ЕС.
"Печально, что госпожа Саломе прямо повторяет высказывания этой деструктивной, вредительской оппозиции, врагов страны, и укладывается в их нарратив, что очень печально. Надеюсь, она лучше разберется в работе правительства", - заявил Гарибашвили журналистам.
Ранее глава "Грузинской мечты" Ираклий Кобахидзе заявлял, что после решения саммита ЕС власти предоставит общественности "больше информации о кулуарных событиях вокруг статуса кандидата и соответствующих личных разговорах".
Грузия и Молдова подали заявку на членство в ЕС 3 марта, вслед за Украиной.
В Грузии ожидание ответа ЕС происходит на фоне бурных дискуссий и упреков между властью и оппозицией.
На этой неделе крайне критическую резолюцию по Грузии принял Европарламент.
В ней, в частности, речь идет о политизированном правосудии и содержится призыв к введению санкций в отношении основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзины Иванишвили.
В правительстве Грузии документ назвали "полным фейком и неточностями".