Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Зеленський - главі Єврокомісії: від рішення ЄС залежить, чи є майбутнє в європейського проєкту

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 16:06

Президент України Володимир Зеленський під час візиту глави Єврокомісії до Києва заявив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ у ЄС залежить майбутнє європейського проєкту.

Про це він сказав на пресконференції у Києві в суботу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об’єднаної Європи, та чи буде майбутнє взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - сказав Зеленський.

Реклама:

За його словами, український народ навіть у час жорстокої війни довів, що державні та суспільні інституції України залишаються у нас стійкими. 

Він підкреслив, що опитування в країнах ЄС показали, що більшість населення держав-членів вважає Україну частиною європейської родини і це, за його словами, справедливо.

"Політичне визнання цієї реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Він підкреслив, що український народ усвідомлює, що статус кандидата - це лише початок шляху до членства в ЄС. "Але всі вже бачили, що український народ настільки цінує свободу, що зробить усе необхідне для європейської інтеграції України. Європейський проєкт точно не може бути завершений без нас", - сказав Зеленський.

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Теми: ЗеленськийЄврокомісіяЄСєвроінтеграція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Зеленський
Сенатор США закликав допомогти Україні провести вибори
Зеленський: "Оборонка" даватиме більший результат, збільшуємо виробництво
У Зеленського назвали ключові теми його виступу на Генасамблеї ООН
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: