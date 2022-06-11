Зеленський - главі Єврокомісії: від рішення ЄС залежить, чи є майбутнє в європейського проєкту

Президент України Володимир Зеленський під час візиту глави Єврокомісії до Києва заявив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ у ЄС залежить майбутнє європейського проєкту.

Про це він сказав на пресконференції у Києві в суботу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об’єднаної Європи, та чи буде майбутнє взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - сказав Зеленський.

За його словами, український народ навіть у час жорстокої війни довів, що державні та суспільні інституції України залишаються у нас стійкими.

Він підкреслив, що опитування в країнах ЄС показали, що більшість населення держав-членів вважає Україну частиною європейської родини і це, за його словами, справедливо.

"Політичне визнання цієї реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що український народ усвідомлює, що статус кандидата - це лише початок шляху до членства в ЄС. "Але всі вже бачили, що український народ настільки цінує свободу, що зробить усе необхідне для європейської інтеграції України. Європейський проєкт точно не може бути завершений без нас", - сказав Зеленський.

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