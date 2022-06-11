Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський - главі Єврокомісії: від рішення ЄС залежить, чи є майбутнє в європейського проєкту

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 16:06

Президент України Володимир Зеленський під час візиту глави Єврокомісії до Києва заявив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ у ЄС залежить майбутнє європейського проєкту.

Про це він сказав на пресконференції у Києві в суботу, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Саме зараз визначається, яким буде майбутнє об’єднаної Європи, та чи буде майбутнє взагалі. Позитивна відповідь Європейського Союзу на українську заявку щодо членства може стати позитивною відповіддю на запитання, чи є взагалі майбутнє у європейського проєкту", - сказав Зеленський.

За його словами, український народ навіть у час жорстокої війни довів, що державні та суспільні інституції України залишаються у нас стійкими. 

Він підкреслив, що опитування в країнах ЄС показали, що більшість населення держав-членів вважає Україну частиною європейської родини і це, за його словами, справедливо.

"Політичне визнання цієї реальності ми дуже очікуємо вже 23-24 червня", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що український народ усвідомлює, що статус кандидата - це лише початок шляху до членства в ЄС. "Але всі вже бачили, що український народ настільки цінує свободу, що зробить усе необхідне для європейської інтеграції України. Європейський проєкт точно не може бути завершений без нас", - сказав Зеленський.

ВІДЕО ДНЯ

Читайте більше у статті: Кандидат з нюансами: що відбувається у ЄС перед історичним рішенням щодо України

Теми: ЗеленськийЄврокомісіяЄСєвроінтеграція
Головне сьогодні

Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського

На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги

МВС Сербії підтвердило затримання ексгенерала СБУ Наумова – ЗМІ

ЗСУ відбили наступ на двох напрямках – зведення Генштабу

Ліга націй: збірна України з футболу перемогла вірмен

Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Києві щодо заявки України на вступ до ЄС

Усі новини...
Зеленський
Росію треба ставити на місце, а не заспокоювати – Зеленський
Зеленський: "Велика" Росія краде тролейбуси в Маріуполі
Байден: Зеленський не хотів чути попередження про вторгнення
Останні новини
01:32
Ворог посилив флот двома великими десантними кораблями – ОК "Південь"
01:17
Південь: ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів і 13 загарбників
00:57
"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан" – Гайдай про збільшення охочих евакуюватися
00:14
ЗСУ на сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
23:55
Посол США після звинувачень Байдена запевнила, що він поважає Зеленського
23:35
Зеленський про паспорти РФ у Херсоні й Мелітополі: Отримання квитка для втечі
23:09
відеоЗ’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
22:42
Донеччина: росіяни за день вбили 2 і поранили 10 мешканців
22:26
Найменшому малюку було два місяці: як евакуювали дитячий будинок з Харкова
22:08
На Тернопільщині стались вибухи під час повітряної тривоги
Усі новини...