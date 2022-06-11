Зеленский – главе Еврокомиссии: от решения ЕС зависит, есть ли будущее у европейского проекта

Президент Украины Владимир Зеленский во время визита главы Еврокомиссии в Киев заявил, что от того, предоставит ли ЕС Украине статус кандидата на вступление в ЕС зависит будущее европейского проекта.

Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве в субботу, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Именно сейчас определяется, каким будет будущее объединенной Европы, и будет ли будущее вообще. Положительный ответ Европейского Союза на украинскую заявку относительно членства может стать положительным ответом на вопрос, есть ли вообще будущее у европейского проекта", - сказал Зеленский.

По его словам, украинский народ даже во время жестокой войны доказал, что государственные и общественные институции Украины остаются у нас устойчивыми.

Он подчеркнул, что опросы в странах ЕС показали, что большинство населения государств-членов считают Украину частью европейской семьи, и это, по его словам, справедливо.

"Политическое признание этой реальности мы очень ожидаем уже 23-24 июня", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинский народ осознает, что статус кандидата – это только начало пути к членству в ЕС. "Но все уже видели, что украинский народ настолько ценит свободу, что сделает все необходимое для европейской интеграции Украины. Европейский проект не может быть завершен без нас", - сказал Зеленский.

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