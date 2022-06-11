Фон дер Ляєн розповіла про переговори у Києві щодо заявки України на вступ до ЄС

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що переговори, які вона провела у Києві з президентом Володимиром Зеленським, дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Про це вона сказала на пресконференції у Києві, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

"Сьогоднішні дискусії дозволять нам фіналізувати нашу оцінку до кінця наступного тижня. Шлях відомий, це шлях на основі заслуг. Це шлях, де я високо ціную надзвичайну рішучість українців у цьому процесі", - сказала глава Єврокомісії.

Виступаючи перед пресою у Києві, фон дер Ляєн дала зрозуміти, що обговорювала з Володимиром Зеленським необхідність подальших кроків українського уряду для зміцнення верховенства права та боротьби з корупцією.

"Потрібно зробити більше. Зрозумійте мене правильно. В Україні війна. Тож ваш фокус і наша підтримка зосереджені на подоланні цієї жахливої війни. Але ми хочемо дивитися вперед. І з реконструкцією ми хочемо дивитися вперед щодо того, що потрібно зробити далі. Наприклад, ви зробили чимало для зміцнення верховенства права, але досі є реформи, які слід імплементувати, щоб, наприклад, побороти корупцію", - сказала фон дер Ляєн.

Вона похвалила Україну за те, що у минулі роки були створені антикорупційні інституції, але тепер, за її словами, "нам потрібні результати".

"Ми обговорили всі ці різні питання на нашій робочій сесії", - зазначила фон дер Ляєн.

Вона також сказала, що ще до вторгнення Росії Україна була міцною парламентською демократією, "а ця війна стала величезним стрес-тестом".

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"Вся країна активізується. Такий же дух потрібен для реформування та модернізації країни", - додала Урсула фон дер Ляєн.

Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ, залежить майбутнє європейського проєкту.

Надання статусу кандидата Україні лідери ЄС розглянуть на саміті 23-24 червня.

Раніше джерела "ЄП" повідомляли, що мета візиту фон дер Ляєн – пояснити особисто президенту Зеленському стан речей і підказати, як Київ може запобігти негативному рішенню саміту ЄС.

Зокрема, глава Єврокомісії планувала розповісти, що існує список швидких рішень, які достатньо зробити, щоби довести європейцям намір Києва повернутися до реформ після завершення воєнного стану – і це зніме заперечення ключових противників визнання України кандидатом на вступ.

За даними джерел, в ЄС підготували "позитивне" і "негативне" рішення щодо статусу кандидата для України.

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