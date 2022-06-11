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Фон дер Ляйен рассказала о переговорах в Киеве по заявке Украины на вступление в ЕС

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 16:31

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что переговоры, проведенные в Киеве с президентом Владимиром Зеленским, позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

Об этом она сказала на пресс-конференции в Киеве, сообщает корреспондент "Европейской правды".

"Сегодняшние дискуссии позволят нам финализировать нашу оценку до конца следующей недели. Путь известен, это путь на основе заслуг. Это путь, где я высоко ценю чрезвычайную решительность украинцев в этом процессе", - сказала глава Еврокомиссии.

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Выступая перед прессой в Киеве, фон дер Ляен дала понять, что обсуждала с Владимиром Зеленским необходимость дальнейших шагов украинского правительства по укреплению верховенства права и борьбы с коррупцией.

"Нужно сделать больше. Поймите меня правильно. В Украине война. Так что ваш фокус и наша поддержка сосредоточены на преодолении этой ужасной войны. Но мы хотим смотреть вперед. И с реконструкцией мы хотим смотреть вперед относительно того, что нужно сделать дальше. Например, вы сделали немало для укрепления верховенства права, но до сих пор есть реформы, которые следует имплементировать, чтобы, например, преодолеть коррупцию", - сказала фон дер Ляен.

Она похвалила Украину за то, что в прошлые годы были созданы антикоррупционные институты, но теперь, по ее словам, "нам нужны результаты".

"Мы обсудили все эти разные вопросы на нашей рабочей сессии", - отметила фон дер Ляйен.

Она также сказала, что еще до вторжения России Украина была крепкой

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парламентской демократией, "а эта война стала огромным стресс-тестом".

"Вся страна активизируется. Такой же дух требуется для реформирования и модернизации страны", - добавила Урсула фон дер Ляйен.

Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что от того, предоставит ли ЕС Украине статус кандидата на вступление, зависит будущее европейского проекта.

Предоставление статуса кандидата Украине лидеры ЕС будут рассматривать на саммите 23-24 июня.

Ранее источники "ЕП" сообщали, что цель визита фон дер Ляен – объяснить лично президенту Зеленскому положение вещей и подсказать, как Киев может предотвратить негативное решение саммита ЕС.

В частности, глава Еврокомиссии планировала рассказать, что существует список быстрых решений, которые достаточно сделать, чтобы доказать европейцам намерение Киева вернуться к реформам после завершения военного положения – и это снимет возражение ключевых противников признания Украины кандидатом на вступление.

По данным источников, в ЕС подготовили "положительное" и "негативное" решение о статусе кандидата для Украины.

Читайте больше в статье: Кандидат с нюансами: что происходит в ЕС перед историческим решением Украины

Темы: ЕСУкраинаевроинтеграцияЕврокомиссия
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