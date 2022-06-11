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Частина Донеччини лишилася без світла через обстріли

Катерина ТищенкоСубота, 11 червня 2022, 17:04
Частина Донеччини лишилася без світла через обстріли
ілюстративне фото pixabay

У частині Донецької області відсутнє електропостачання внаслідок російських обстрілів.

Джерело: Краматорська міська рада, голова Донецької ОВА Павло Кириленко

Дослівно Краматорська міськрада: "Вся Донецька область без світла. Відсутнє живлення на ТП 330 (трансформаторна підстанція - ред.), лягла одна лінія, зараз друга.

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Ремонті бригади виїхали на підстанцію для з'ясування причини".

Деталі: Пізніше голова Донецької ОВА Павло Кириленко повідомив, що через бойові дії знеструмлено північ області, передусім Бахмутський та Краматорський райони. Фахівці Бахмутського регіонального центру обслуговування електромереж працюють над відновленням електропостачання.

Дослівно Кириленко: "Внаслідок російських обстрілів було пошкоджено електролінії в районі Торецька, що у свою чергу потягнуло відключення підстанцій НЕК Укренерго на території області.

ВІДЕО ДНЯ

Без електрики Краматорськ, Слов'янськ, Костянтинівка, Дружківка, Бахмут — усі найбільші міста на вільній території Донеччини".

Теми: Донецька областьелектроенергія
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