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Часть Донецкой области осталась без света из-за обстрелов

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 17:04
иллюстративное фото pixabay

В части Донецкой области отсутствует электроснабжение в результате российских обстрелов.

Источник: Краматорский городской совет, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Дословно Краматорский горсовет: "Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП 330 (трансформаторная подстанция – ред.), легла одна линия, сейчас вторая.

Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин".

Детали: Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что из-за боевых действий обесточен север области, прежде всего Бахмутский и Краматорский районы. Специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения.

Дословно Кириленко: "В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК Укрэнерго на территории области.

Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донецкой области".

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Темы: Донецкая областьэлектроэнергия
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