Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Часть Донецкой области осталась без света из-за обстрелов

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 17:04
Часть Донецкой области осталась без света из-за обстрелов
иллюстративное фото pixabay

В части Донецкой области отсутствует электроснабжение в результате российских обстрелов.

Источник: Краматорский городской совет, глава Донецкой ОВА Павел Кириленко

Дословно Краматорский горсовет: "Вся Донецкая область без света. Отсутствует питание на ТП 330 (трансформаторная подстанция – ред.), легла одна линия, сейчас вторая.

Реклама:

Ремонтные бригады выехали на подстанцию для выяснения причин".

Детали: Позже глава Донецкой ОВА Павел Кириленко сообщил, что из-за боевых действий обесточен север области, прежде всего Бахмутский и Краматорский районы. Специалисты Бахмутского регионального центра обслуживания электросетей работают над восстановлением электроснабжения.

Дословно Кириленко: "В результате российских обстрелов были повреждены электролинии в районе Торецка, что в свою очередь повлекло отключение подстанций НЭК Укрэнерго на территории области.

ВИДЕО ДНЯ

Без электричества Краматорск, Славянск, Константиновка, Дружковка, Бахмут – все крупнейшие города на свободной территории Донецкой области".

Темы: Донецкая областьэлектроэнергия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн

Залужный защитил докторскую диссертацию по праву на засекреченную тему

фотоНеизвестный расстрелял легковушку на трассе возле Днепра, есть погибший

В 5 раз больше БТРов − Камышин рассказал о производстве бронетехники

фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Все новости...
Донецкая область
Россияне за сутки убили 5 жителей Донетчины, еще 4 ранены
Россияне вечером обстреляли Торецк кассетными снарядами: есть погибшая и раненые
В прифронтовых районах Донецкой области остаются 89 детей – Кириленко
Последние новости
23:57
Стрельба в Праге: полиция попросила не проводить новогодние фейерверки
23:30
Правительство Испании продлило большинство антикризисных мер в связи с агрессией РФ
23:17
В Запорожье во время воздушной тревоги были слышны звуки взрывов
22:57
Politico пишет о пересмотре США стратегии поддержки Украины в войне против РФ
22:35
США объявили новый пакет помощи Украине на $250 млн
22:26
Россияне вечером запускали ударные БпЛА с юга
22:06
Лубинец считает, что некоторые нормы закона о мобилизации противоречат Конституции
22:01
Экономические новости 27 декабря: риск задержки соцвыплат, "упрощенку" реформируют
21:56
В Бразилии говорят, что вряд ли арестуют Путина, несмотря на членство в МУС
21:54
Последний обмен был 7 августа, Россия не хочет возвращать пленных − Лубинец
Все новости...
Реклама: