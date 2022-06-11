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Частина нардепів - у відрядженнях по Європі: Корнієнко пояснив чому

Валентина РоманенкоСубота, 11 червня 2022, 17:06
Частина нардепів - у відрядженнях по Європі: Корнієнко пояснив чому
Олександр Корнієнко. фото з ТГ парламенту

Нині частина народних депутатів перебуває у відрядженнях в країнах Європи.

Джерело: перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо НВ"; цитує пресслужба парламенту

Деталі: Перший заступник голови ВР акцентував увагу на "винятковій необхідності подібних відряджень".

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Корнієнко додав, що за першої змоги парламент повернеться до довоєнного режиму роботи.

Пряма мова: "Кандидатство до Євросоюзу, насамперед збройна підтримка, фінансова допомога – нізвідки не візьмуться. Для цього потрібно їздити…

Якщо відповідні органи дадуть безпекове "зелене світло", ми одразу повернемося".

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Теми: Верховна РадавійнаЄвропа
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