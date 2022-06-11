Частина нардепів - у відрядженнях по Європі: Корнієнко пояснив чому
Субота, 11 червня 2022, 17:06
Нині частина народних депутатів перебуває у відрядженнях в країнах Європи.
Джерело: перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко в ефірі "Радіо НВ"; цитує пресслужба парламенту
Деталі: Перший заступник голови ВР акцентував увагу на "винятковій необхідності подібних відряджень".
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Корнієнко додав, що за першої змоги парламент повернеться до довоєнного режиму роботи.
Пряма мова: "Кандидатство до Євросоюзу, насамперед збройна підтримка, фінансова допомога – нізвідки не візьмуться. Для цього потрібно їздити…
Якщо відповідні органи дадуть безпекове "зелене світло", ми одразу повернемося".
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