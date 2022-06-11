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Часть нардепов - в командировках по Европе: Корниенко объяснил почему

Валентина РоманенкоСуббота, 11 июня 2022, 17:06
Часть нардепов - в командировках по Европе: Корниенко объяснил почему
Александр Корниенко. фото с ТГ парламента

В настоящее время часть народных депутатов находится в командировках в странах Европы.

Источник: первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире "Радио НВ"; цитирует пресс-служба парламента

Детали: Первый заместитель главы ВР акцентировал внимание на "исключительной необходимости подобных командировок".

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Корниенко добавил, что при первой возможности парламент вернется к довоенному режиму работы.

Прямая речь: "Кандидатство в Евросоюз, прежде всего, вооруженная поддержка, финансовая помощь – ниоткуда не возьмутся. Для этого нужно ездить…

Если соответствующие органы дадут "зеленый свет", мы сразу вернемся".

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Темы: Верховная РадавойнаЕвропа
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