Часть нардепов - в командировках по Европе: Корниенко объяснил почему
Суббота, 11 июня 2022, 17:06
В настоящее время часть народных депутатов находится в командировках в странах Европы.
Источник: первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире "Радио НВ"; цитирует пресс-служба парламента
Детали: Первый заместитель главы ВР акцентировал внимание на "исключительной необходимости подобных командировок".
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Корниенко добавил, что при первой возможности парламент вернется к довоенному режиму работы.
Прямая речь: "Кандидатство в Евросоюз, прежде всего, вооруженная поддержка, финансовая помощь – ниоткуда не возьмутся. Для этого нужно ездить…
Если соответствующие органы дадут "зеленый свет", мы сразу вернемся".
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