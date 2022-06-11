Часть нардепов - в командировках по Европе: Корниенко объяснил почему

В настоящее время часть народных депутатов находится в командировках в странах Европы.

Источник: первый вице-спикер Верховной Рады Александр Корниенко в эфире "Радио НВ"; цитирует пресс-служба парламента

Первый заместитель председателя ВР акцентировал внимание на "исключительной необходимости подобных командировок". Корниенко добавил, что при первой возможности парламент вернется к довоенному режиму работы.

Прямая речь: "Кандидатство в Евросоюз, прежде всего, вооруженная поддержка, финансовая помощь — ниоткуда не возьмутся. Для этого нужно ездить…

Если соответствующие органы дадут "зеленый свет", мы сразу вернемся".