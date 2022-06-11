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Посол Британії показала круасан Бориса Джонсона у київському кафе

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 17:21

Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що знайшла у кафе Києва присвячений британському прем’єр-міністру круасан, і показала фото.

Знімок вона опублікувала у своєму офіційному Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон", - зазначила посол Великої Британії, не уточнивши назву закладу, де продається випічка.

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Круасан має назву "Борис Джонсонюк". Він вкритий кремом, що нагадує хаотичну зачіску британського прем’єр-міністра.

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Після початку російського вторгнення Борис Джонсон отримав схвальні відгуки в Україні за надану підтримку.

У квітні Джонсон став першим лідером країн G7, який приїхав до Києва під час війни. 

Під час візиту Джонсон прогулявся Києвом з президентом України Володимиром Зеленським.

Відтоді лідери двох країн підтримували постійні контакти, а Британія надає Україні регулярну підтримку озброєнням.

Більше читайте у статті: Непозбувний Борис: як Україна допомогла прем'єру Британії зберегти посаду

Теми: Велика БританіяБорис ДжонсонКиїв
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