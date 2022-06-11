Посол Британії показала круасан Бориса Джонсона у київському кафе
Посол Британії Мелінда Сіммонс розповіла, що знайшла у кафе Києва присвячений британському прем’єр-міністру круасан, і показала фото.
Знімок вона опублікувала у своєму офіційному Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".
"Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон", - зазначила посол Великої Британії, не уточнивши назву закладу, де продається випічка.
Круасан має назву "Борис Джонсонюк". Він вкритий кремом, що нагадує хаотичну зачіску британського прем’єр-міністра.
Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон. pic.twitter.com/k3zXSJB6Hy— Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 11, 2022
Після початку російського вторгнення Борис Джонсон отримав схвальні відгуки в Україні за надану підтримку.
У квітні Джонсон став першим лідером країн G7, який приїхав до Києва під час війни.
Під час візиту Джонсон прогулявся Києвом з президентом України Володимиром Зеленським.
Відтоді лідери двох країн підтримували постійні контакти, а Британія надає Україні регулярну підтримку озброєнням.
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