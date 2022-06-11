Посол Британии показала круассан Бориса Джонсона в киевском кафе

Посол Британии Мелинда Симмонс рассказала, что нашла в кафе Киева посвященный британскому премьер-министру круассан и показала фото.

Снимок она опубликовала в своем официальном Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

"Сегодня я нашла в киевском кафе круассан Борис Джонсон", - отметила посол Великобритании, не уточнив название заведения, где продается выпечка.

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Круассан называется "Борис Джонсонюк". Он покрыт кремом, напоминающим хаотическую прическу британского премьер-министра. Посол не поделилась, попробовала ли она круассан.

Сьогодні я знайшла у київському кафе круасан Борис Джонсон. pic.twitter.com/k3zXSJB6Hy — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 11, 2022

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После начала российского вторжения Борис Джонсон получил положительные отзывы в Украине за оказанную поддержку.

В апреле Джонсон стал первым лидером стран G7, приехавшим в Киев во время войны.

Во время визита Джонсон прогулялся по Киеву с президентом Украины Владимиром Зеленским.

С тех пор лидеры двух стран поддерживали постоянные контакты, а Великобритания оказывает Украине регулярную поддержку вооружением.

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