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Фон дер Ляєн прийшла до поранених українських військових у київській лікарні

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 18:36

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до Києва, відвідала поранених на фронту українських військових.

Відео вона опублікувала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Незважаючи на травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці", - прокоментувала вона.

Перебуваючи в суботу у Києві, фон дер Ляєн заявила, що переговори з президентом Володимиром Зеленським дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ, залежить майбутнє європейського проєкту

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Теми: ЄврокомісіяЄСКиїввійна
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