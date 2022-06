Фон дер Ляєн прийшла до поранених українських військових у київській лікарні

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до Києва, відвідала поранених на фронту українських військових.

Відео вона опублікувала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Незважаючи на травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці", - прокоментувала вона.

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.



In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.



These are hard times for Ukraine.



Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0