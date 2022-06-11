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Фон дер Ляєн прийшла до поранених українських військових у київській лікарні

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 18:36

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, яка прибула з візитом до Києва, відвідала поранених на фронту українських військових.

Відео вона опублікувала у своєму Twitter-акаунті, повідомляє "Європейська правда".

"Я відвідала солдатів, які одужують у шпиталі в Києві. Незважаючи на травми, їхній дух не зламаний. Їхня рішучість неушкоджена. Це важкі часи для України. Європа на вашому боці", - прокоментувала вона.

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Перебуваючи в суботу у Києві, фон дер Ляєн заявила, що переговори з президентом Володимиром Зеленським дозволять фіналізувати оцінку заявки України на вступ до ЄС до кінця наступного тижня.

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Володимир Зеленський, своєю чергою, зазначив, що від того, чи надасть ЄС Україні статус кандидата на вступ, залежить майбутнє європейського проєкту

Теми: ЄврокомісіяЄСКиїввійна
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