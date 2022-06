Фон дер Ляйен пришла к раненым украинским военным в киевской больнице

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прибывшая с визитом в Киев, посетила раненых на фронте украинских военных.

Видео она опубликовала в своем Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

"Я посетила солдат, которые выздоравливают в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломан. Их решительность невредима. Это тяжелые времена для Украины. Европа на вашей стороне", - прокомментировала она.

I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.



In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.



These are hard times for Ukraine.



Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0