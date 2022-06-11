Фон дер Ляйен пришла к раненым украинским военным в киевской больнице

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, прибывшая с визитом в Киев, посетила раненых на фронте украинских военных.

Видео она опубликовала в своем Twitter-аккаунте, сообщает "Европейская правда".

"Я посетила солдат, которые выздоравливают в госпитале в Киеве. Несмотря на травмы, их дух не сломан. Их решительность невредима. Это тяжелые времена для Украины. Европа на вашей стороне", - прокомментировала она.

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I visited soldiers recovering in a hospital in Kyiv.



In spite of the injuries, their spirit is unbroken. Their determination, intact.



These are hard times for Ukraine.



Europe is at your side. pic.twitter.com/gjxvuO2Tj0 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 11, 2022

В субботу в Киеве фон дер Ляйен заявила, что переговоры с президентом Владимиром Зеленским позволят финализировать оценку заявки Украины на вступление в ЕС до конца следующей недели.

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Владимир Зеленский, в свою очередь, отметил, что от того, предоставит ли ЕС Украине статус кандидата на вступление, зависит будущее европейского проекта.