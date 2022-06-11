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У боях на Донбасі загинув громадянин Чехії, що воював проти росіян

"Європейська правда"Субота, 11 червня 2022, 18:55

Під час бойових дій проти російської армії на Донбасі загинув громадянин Чехії, підтвердив у суботу вдень міністр закордонних справ Ян Ліпавський.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє iDnes.

"Можу підтвердити, що в Донецькій області загинув громадянин Чехії. Зараз міністерство з’ясовує обставини, а ситуацією займається посольство Чехії в Києві. Завтра його тіло мають перевезти до Харківської області", – заявив міністр на пресконференції.

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Згідно з інформацією із соціальних мереж, загинув чоловік із Тршебича, відомий як "Іспанець". Кілька місяців тому він вступив до українського війська добровольцем.

"На місці його загибелі, а також на інших ділянках донбаського фронту, точаться важкі бої. Коли кілька днів тому я працювала на цій ділянці фронту, майже весь час обстрілювали", - написала чеська журналіст та фотограф Лєнка Кліперова.

"Чеське телебачення" повідомило, що чоловік загинув від попадання мінометної гранати.

ВІДЕО ДНЯ

У травні сотня чеських добровольців отримали від президента Мілоша Земана дозвіл приєднатися до української армії.

Також понад 200 прохань чехів приєднатись до ЗСУ Земан не задовольнив.

Теми: війнаЧехіяДонбас
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