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В боях на Донбассе погиб гражданин Чехии, воевавший против россиян

"Европейская правда"Суббота, 11 июня 2022, 18:55

В ходе боевых действий против российской армии на Донбассе погиб гражданин Чехии, подтвердил в субботу днем ​​министр иностранных дел Ян Липавский.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает iDnes.

"Могу подтвердить, что в Донецкой области погиб гражданин Чехии. Сейчас министерство выясняет обстоятельства, а ситуацией занимается посольство Чехии в Киеве. Завтра его тело должно быть перевезено в Харьковскую область", - заявил министр на пресс-конференции.

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Согласно информации из социальных сетей, погиб мужчина из Тршебича, известный как "Испанец". Несколько месяцев назад он поступил в украинское войско добровольцем.

"На месте его гибели, а также на других участках донбасского фронта, идут тяжелые бои. Когда несколько дней назад я работала на этом участке фронта, почти все время обстреливали", - написала чешский журналист и фотограф Ленка Клиперова.

Чешское телевидение сообщило, что мужчина погиб от попадания минометной гранаты.

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В мае сотня чешских добровольцев получили от президента Милоша Земана разрешение присоединиться к украинской армии.

Также более 200 просьб чехов присоединиться к ВСУ Земан не удовлетворил.

Темы: войнаЧехияДонбасс
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