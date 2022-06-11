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В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів РФ

Катерина ТищенкоСубота, 11 червня 2022, 20:40
В Україну прибула комісія ООН для розслідування злочинів РФ
фото з Facebook Кондратюк

В Україну прибула Незалежна міжнародна комісія ООН для розслідування злочинів, пов‘язаних з агресією Росії.

Джерело: заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк у Facebook

Дослівно: "В Україну прибула місія – Незалежна міжнародна комісія ООН – по розслідуванню злочинів, пов‘язаних з агресією РФ. Ерік Мьосе – голова комісії, також до її складу входять Ясминка Джумхур і Пабло де Грайфф".

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Деталі: Кондратюк уточнила, що комісія була створена для фіксації порушень прав людини, міжнародного гуманітарного права та інших злочинів, пов’язаних із російською агресією. Основне завдання ― встановити підозрюваних, зібрати докази та підготувати матеріали.

Представники комісії зазначили, що їм доручено провести відповідно до міжнародних стандартів окреме розслідування порушення міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права в Київській, Чернігівській, Харківській та Сумській областях наприкінці лютого та в березні 2022 року.

Голова комісії поінформував про роботу комісарів зі збору фактів про скоєнні злочини для представлення інформації Раді ООН з прав людини та доповіді Генеральній Асамблеї ООН на її 77-й сесії.

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Теми: ООНвійнаВерховна Рада
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