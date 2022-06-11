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В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений РФ

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 20:40
В Украину прибыла комиссия ООН по расследованию преступлений РФ
фото из Facebook Кондратюк

В Украину прибыла Независимая международная комиссия ООН по расследованию преступлений, связанных с агрессией России.

Источник: заместитель председателя Верховной Рады Елена Кондратюк в Facebook

Дословно: "В Украину прибыла миссия – Независимая международная комиссия ООН – по расследованию преступлений, связанных с агрессией РФ. Эрик Мьосе – глава комиссии, также в ее состав входят Ясминка Джумхур и Пабло де Грайфф".

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Детали: Кондратюк уточнила, что комиссия была создана для фиксации нарушений прав человека, международного гуманитарного права и других преступлений, связанных с российской агрессией. Основная задача – установить подозреваемых, собрать доказательства и подготовить материалы.

Представители комиссии отметили, что им поручено провести в соответствии с международными стандартами отдельное расследование нарушения международного права в сфере прав человека и международного гуманитарного права в Киевской, Черниговской, Харьковской и Сумской областях в конце февраля и марте 2022 года.

Глава комиссии проинформировал о работе комиссаров по сбору фактов о совершении преступлений для представления информации Совету ООН по правам человека и докладу Генеральной Ассамблеи ООН на ее 77-й сессии.

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Темы: ООНвойнаВерховная Рада
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