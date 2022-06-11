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Сумщина: росіяни скинули вибухівки з безпілотника і вели артобстріл

Катерина ТищенкоСубота, 11 червня 2022, 21:43
Дмитро Живицький

У суботу вдень російські війська скинули вибухівки над Сумщиною і вели артилерійський обстріл.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника.

Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів".

Деталі: Жертв та руйнувань внаслідок дій РФ у суботу немає.

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Теми: Сумська областьвійна
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