Сумщина: росіяни скинули вибухівки з безпілотника і вели артобстріл

У суботу вдень російські війська скинули вибухівки над Сумщиною і вели артилерійський обстріл.

Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram

Дослівно: "Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника.

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Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів".

Деталі: Жертв та руйнувань внаслідок дій РФ у суботу немає.