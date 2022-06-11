Сумщина: росіяни скинули вибухівки з безпілотника і вели артобстріл
Субота, 11 червня 2022, 21:43
У суботу вдень російські війська скинули вибухівки над Сумщиною і вели артилерійський обстріл.
Джерело: голова Сумської ОВА Дмитро Живицький у Telegram
Дослівно: "Після 13 години на територію Великописарівської громади ворог скинув дві вибухівки з безпілотника.
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Одразу за цим, близько 13:30 розпочався артобстріл цих же територій, 12 приходів".
Деталі: Жертв та руйнувань внаслідок дій РФ у суботу немає.