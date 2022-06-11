Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Сумщина: россияне сбросили взрывчатки с беспилотника и вели артобстрел

Катерина ТищенкоСуббота, 11 июня 2022, 21:43
Дмитрий Живицкий

В субботу днем российские войска сбросили взрывчатки над Сумской областью и вели артиллерийский обстрел.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "После 13 часов на территорию Великописаревской общины враг сбросил две взрывчатки с беспилотника.

Сразу за этим, около 13:30, начался артобстрел этих же территорий, 12 приходов".

Детали: Жертв и разрушений в результате действий РФ в субботу нет.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Сумская областьвойна
Главное сегодня

Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, Резников отреагировал

Германия отвергла идею Испании передать Украине 40 танков Leopard – СМИ

На Бахмутском направлении ВСУ отбили наступления врага и уничтожили до 150 захватчиков – сводка

Тяжелые золотые кресты не спасут Путина – Кислица

Шольц собирается в Киев вместе с Макроном и Драги – СМИ

Посол США после обвинений Байдена заверила, что он уважает Зеленского

Все новости...
Сумская область
Враг ночью обстрелял Сумщину из минометов
Враг бил по Сумщине с территории России, погиб человек – ОВА
Россияне сбрасывают с дронов гранаты на пограничные села Сумщины
Последние новости
11:27
Зеленский стал лауреатом премии Немцова - за мужество
11:20
Оккупанты оставят Мариуполь без компенсаций и без тепла зимой – советник мэра
11:12
Глава МИД Латвии поздравил с Днем России: желаю поражения в войне против Украины
10:44
обновлено от 9:04Ракетный удар по Тернопольщине: ранены более 20 человек
10:43
Победитель лотереи в Канаде отдаст часть 70-миллионного выигрыша на восстановление Украины
10:31
"Ваш родственник в плену!": СБУ разоблачила мошенническую схему
10:29
Оккупанты Бердянска утверждают, что взрывы были из-за "короткого замыкания"
10:28
За 5 месяцев 2022 металлургическое производство сократилось почти на 50%
10:13
Королева Британии стала вторым монархом в мире по продолжительности правления
09:58
Чиновник Генштаба устроил стрельбу в спальном районе Киева, Резников отреагировал
Все новости...