Сумщина: россияне сбросили взрывчатки с беспилотника и вели артобстрел

В субботу днем российские войска сбросили взрывчатки над Сумской областью и вели артиллерийский обстрел.

Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram

Дословно: "После 13 часов на территорию Великописаревской общины враг сбросил две взрывчатки с беспилотника.

Сразу за этим, около 13:30, начался артобстрел этих же территорий, 12 приходов".

Детали: Жертв и разрушений в результате действий РФ в субботу нет.