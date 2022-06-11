Сумщина: россияне сбросили взрывчатки с беспилотника и вели артобстрел
Суббота, 11 июня 2022, 21:43
В субботу днем российские войска сбросили взрывчатки над Сумской областью и вели артиллерийский обстрел.
Источник: глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий в Telegram
Дословно: "После 13 часов на территорию Великописаревской общины враг сбросил две взрывчатки с беспилотника.
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Сразу за этим, около 13:30, начался артобстрел этих же территорий, 12 приходов".
Детали: Жертв и разрушений в результате действий РФ в субботу нет.