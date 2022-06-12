"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан" – Гайдай про збільшення охочих евакуюватися
Неділя, 12 червня 2022, 00:57
З Луганщини в суботу, 11 червня, евакуювали 30 людей, серед них – троє дітей.
Джерело: голова Луганської ОВА Сергій Гайдай
Пряма мова: "ДСНСники, поліцейські та волонтери зараз намагаються щодня вивозити мешканців області в безпеку. Вмовляння по бомбосховищах дають результати. Нарешті, охочих виїхати більшає.
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Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан, і тепер вони погоджуються покидати домівки, аби не стати жертвами "російського звільнення від життя".
"Із Сєвєродонецька евакуації немає, підвозити харчі та ліки - можливість теж відсутня.
Лисичанськ сильно обстрілюється, проте гумвантажі до міста завезені".
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Деталі: Гайдай уточнив, що завдяки евакуації з Луганської області вдалося врятувати 30 осіб, у тому числі трьох дітей.