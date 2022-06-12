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"Опыт Северодонецка ужасает лисичан" – Гайдай об увеличении желающих эвакуироваться

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 00:57
Сергей Гайдай, фото с Telegram

Из Луганщины в субботу, 11 июня, эвакуировали 30 человек, среди них – трое детей.

Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай

Прямая речь: "ГСЧСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Уговоры по бомбоубежищам дают результаты. Наконец, желающих уехать больше.

Опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами "русского освобождения от жизни".

"Из Северодонецкой эвакуации нет, подвозить продукты и лекарства – возможность тоже отсутствует.

Лисичанск сильно обстреливается, однако гумгрузы в город завезены".

Детали: Гайдай уточнил, что благодаря эвакуации из Луганской области удалось спасти 30 человек, в том числе троих детей.

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Темы: Луганская областьвойнаэвакуация
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