"Опыт Северодонецка ужасает лисичан" – Гайдай об увеличении желающих эвакуироваться
Воскресенье, 12 июня 2022, 00:57
Из Луганщины в субботу, 11 июня, эвакуировали 30 человек, среди них – трое детей.
Источник: глава Луганской ОВА Сергей Гайдай
Прямая речь: "ГСЧСники, полицейские и волонтеры сейчас пытаются ежедневно вывозить жителей области в безопасность. Уговоры по бомбоубежищам дают результаты. Наконец, желающих уехать больше.
Опыт Северодонецка ужасает лисичан, и теперь они соглашаются покидать дома, чтобы не стать жертвами "русского освобождения от жизни".
"Из Северодонецкой эвакуации нет, подвозить продукты и лекарства – возможность тоже отсутствует.
Лисичанск сильно обстреливается, однако гумгрузы в город завезены".
Детали: Гайдай уточнил, что благодаря эвакуации из Луганской области удалось спасти 30 человек, в том числе троих детей.
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