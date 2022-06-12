Південь: ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів і 13 загарбників

На південних рубежах захисту українські військові знищили 13 загарбників, ворожу техніку і 3 польових склади боєприпасів росіян.

Джерело: Оперативне командування "Південь"

Дослівно: "З метою стримування наших військ, противник обстрілює наші позиції та намагається вести контрбатарейну боротьбу.

Разом з тим, вчергове вдарив реактивною системою залпового вогню "Ураган" по передмістю Миколаєва, продовжуючи вогневий та психологічний тиск на цивільне населення.

Протягом доби авіацією наших Повітряних сил нанесено три авіаційних удари по складах боєприпасів та скупченню ворожої техніки".

Деталі: Ракетно-артилерійськими та іншими підрозділами ЗСУ в результаті виконання вогневих завдань відмінусовано зі списків особового складу 13 загарбників.

Також зменшено кількість озброєння ворога на 1 танк, 5 автівок і 3 польових склади боєприпасів на Херсонщині.