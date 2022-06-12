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Юг: ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и 13 захватчиков

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 01:17
украинские военные, фото: ОК Юг

На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 13 захватчиков, вражескую технику и 3 полевых склада боеприпасов россиян.

Источник: Оперативное командование "Юг"

Дословно: "С целью сдерживания наших войск противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу.

Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население.

В течение суток авиацией наших Воздушных сил были нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники".

Детали: Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач отминусовано из списков личного состава 13 захватчиков.

Также уменьшено количество вооружения врага на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов в Херсонской области.

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Темы: войнаВооруженные силы
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