Юг: ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и 13 захватчиков
На южных рубежах защиты украинские военные уничтожили 13 захватчиков, вражескую технику и 3 полевых склада боеприпасов россиян.
Источник: Оперативное командование "Юг"
Дословно: "С целью сдерживания наших войск противник обстреливает наши позиции и пытается вести контрбатарейную борьбу.
Вместе с тем, в очередной раз ударил реактивной системой залпового огня "Ураган" по пригороду Николаева, продолжая огненное и психологическое давление на гражданское население.
В течение суток авиацией наших Воздушных сил были нанесены три авиационных удара по складам боеприпасов и скоплению вражеской техники".
Детали: Ракетно-артиллерийскими и другими подразделениями ВСУ в результате выполнения огневых задач отминусовано из списков личного состава 13 захватчиков.
Также уменьшено количество вооружения врага на 1 танк, 5 автомобилей и 3 полевых склада боеприпасов в Херсонской области.