В окупованих містах на Запоріжжі спецслужби РФ готують провокації – мер Енергодара
Неділя, 12 червня 2022, 02:47
На окупованих росіянами територіях Запорізької області російські спецслужби щодо громадян України готують провокації.
Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов
Пряма мова: "За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спец служб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації.
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Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12.06 не відвідувати у м. Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами!!!"