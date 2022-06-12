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В окупованих містах на Запоріжжі спецслужби РФ готують провокації – мер Енергодара

Ольга Глущенко Неділя, 12 червня 2022, 02:47
Енергодар у 2013 році, фото: wikipedia

На окупованих росіянами територіях Запорізької області російські спецслужби щодо громадян України готують провокації.

Джерело: міський голова Енергодара Дмитро Орлов

Пряма мова: "За інсайдерською інформацією від джерел, що наближені до діяльності спеціальних служб України, з боку спец служб РФ у тимчасово окупованих містах Запорізької області відносно громадян України готуються провокації.

Закликаю, задля Вашої безпеки, протягом 12.06 не відвідувати у м. Енергодарі масові заходи, що плануються проводитись рашистами!!!"

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Теми: Запорізька областьвійнаокупація
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