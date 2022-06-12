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В оккупированных городах Запорожской области спецслужбы РФ готовят провокации – мэр Энергодара

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 02:47
В оккупированных городах Запорожской области спецслужбы РФ готовят провокации – мэр Энергодара
Энергодар в 2013 году, фото: wikipedia

На оккупированных россиянами территориях Запорожской области российские спецслужбы в отношении граждан Украины готовят провокации.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб РФ во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации.

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Призываю, чтобы Ваша безопасность, в течение 12.06 не посещать в г. Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводиться рашистами!!!"

Темы: Запорожская областьвойнаоккупация
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