В оккупированных городах Запорожской области спецслужбы РФ готовят провокации – мэр Энергодара

Энергодар в 2013 году, фото: wikipedia

На оккупированных россиянами территориях Запорожской области российские спецслужбы в отношении граждан Украины готовят провокации.

Источник: городской голова Энергодара Дмитрий Орлов

Прямая речь: "По инсайдерской информации от источников, приближенных к деятельности специальных служб Украины, со стороны спецслужб РФ во временно оккупированных городах Запорожской области в отношении граждан Украины готовятся провокации.

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Призываю, чтобы Ваша безопасность, в течение 12.06 не посещать в г. Энергодаре массовые мероприятия, которые планируются проводиться рашистами!!!"