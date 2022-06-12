Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росія посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 12 червня 2022, 03:45
Росія посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ – ISW
українські військові, фото: ОК Південь

Дії російських військ свідчать про те, що ворог продовжить і посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Заява Головного управління розвідки (ГУР) про планування Росією війни на наступні 120 днів до жовтня 2022 року, на думку ISW, ймовірно, свідчить про те, що Кремль, як мінімум, визнав, що не може швидко досягти своїх цілей в Україні і продовжує коригувати свої військові цілі, намагаючись виправити початкові недоліки вторгнення в Україну.

Реклама:

Також інститут робить висновки, що українським силам буде потрібна послідовна підтримка Заходу, особливо щодо артилерійських систем, оскільки російська чисельність і ресурси посилюють тиск на українські сили.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували вести наземні наступи в районі Сєвєродонецька, але українські захисники зберігають контроль над промисловим районом міста станом на 11 червня.
  • Загарбники, ймовірно, відновили зусилля з перерізання траси Т1303 Гірське-Лисичанськ і почали невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.
  • Окупанти продовжували штурм населених пунктів на південний захід і південний схід від Ізюма, намагаючись відновити наступи на Слов’янськ.
  • Українські сили, ймовірно, відновили контрнаступ на північному заході від Херсона (у Киселівці) 11 червня, на південь від попередніх операцій.
  • Російські окупаційні чиновники видали першу партію російських паспортів у Херсоні та Мелітополі.

Інститут з посиланням на геолокаційні кадри припускає, що російські та чеченські підрозділи також взяли під контроль залізничну станцію в Комишувасі (приблизно в 7 км на захід від Т1303) і, ймовірно, спробують з’єднатися з підрозділами, що наступають на Оріхове.

ВІДЕО ДНЯ

Такі ж зображення показали, що російські війська побудували новий міст уздовж російських наземних ліній зв’язку до Ізюма Харківської області, що також може свідчити про те, що російські сили продовжуватимуть посилювати наступальні операції на Слов’янськ і Сіверськ.

За даними інститут, Кремль продовжує красти українське зерно та іншу продукцію та вивозити її на територію Росії та Криму.

ISW до аналізу поточної інформації про перебіг бойових дій в Україні після вторгнення Росії додає карти.

 
 
 
 
 

Теми: війнаРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Усі новини...
Окупанти готують "живий щит" із маріупольців – радник мера
З’явилося відео британських бронемашин Husky в Україні
ЗСУ на сході знищили 20 загарбників і ворожу техніку
Південь: ЗСУ знищили три ворожих склади боєприпасів і 13 загарбників
Останні новини
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
Усі новини...
Реклама: