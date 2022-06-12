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Росія посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ – ISW

Ольга Глущенко Неділя, 12 червня 2022, 03:45
українські військові, фото: ОК Південь

Дії російських військ свідчать про те, що ворог продовжить і посилить наступи на Слов’янськ і Сіверськ.

Джерело: американський Інститут вивчення війни (ISW)

Деталі: Заява Головного управління розвідки (ГУР) про планування Росією війни на наступні 120 днів до жовтня 2022 року, на думку ISW, ймовірно, свідчить про те, що Кремль, як мінімум, визнав, що не може швидко досягти своїх цілей в Україні і продовжує коригувати свої військові цілі, намагаючись виправити початкові недоліки вторгнення в Україну.

Також інститут робить висновки, що українським силам буде потрібна послідовна підтримка Заходу, особливо щодо артилерійських систем, оскільки російська чисельність і ресурси посилюють тиск на українські сили.

Ключові висновки експертів ISW:

  • Російські війська продовжували вести наземні наступи в районі Сєвєродонецька, але українські захисники зберігають контроль над промисловим районом міста станом на 11 червня.
  • Загарбники, ймовірно, відновили зусилля з перерізання траси Т1303 Гірське-Лисичанськ і почали невдалий штурм населених пунктів уздовж траси Т1302 Бахмут-Лисичанськ.
  • Окупанти продовжували штурм населених пунктів на південний захід і південний схід від Ізюма, намагаючись відновити наступи на Слов’янськ.
  • Українські сили, ймовірно, відновили контрнаступ на північному заході від Херсона (у Киселівці) 11 червня, на південь від попередніх операцій.
  • Російські окупаційні чиновники видали першу партію російських паспортів у Херсоні та Мелітополі.

Інститут з посиланням на геолокаційні кадри припускає, що російські та чеченські підрозділи також взяли під контроль залізничну станцію в Комишувасі (приблизно в 7 км на захід від Т1303) і, ймовірно, спробують з’єднатися з підрозділами, що наступають на Оріхове.

Такі ж зображення показали, що російські війська побудували новий міст уздовж російських наземних ліній зв’язку до Ізюма Харківської області, що також може свідчити про те, що російські сили продовжуватимуть посилювати наступальні операції на Слов’янськ і Сіверськ.

ВІДЕО ДНЯ

За даними інститут, Кремль продовжує красти українське зерно та іншу продукцію та вивозити її на територію Росії та Криму.

ISW до аналізу поточної інформації про перебіг бойових дій в Україні після вторгнення Росії додає карти.

 
 
 
 
 

Теми: війнаРосія
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