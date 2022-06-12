Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия усилит наступления на Славянск и Северск – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 03:45
украинские военные, фото: ОК Юг

Действия русских войск свидетельствуют о том, что враг продолжит и усугубит наступления на Славянск и Северск.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Заявление Главного управления разведки (ГУР) о планировании Россией войны на следующие 120 дней до октября 2022 года, по мнению ISW, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль, как минимум, признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине и продолжает корректировать свои военные цели, пытаясь устранить первоначальные недостатки вторжения в Украину.

Также институт делает выводы, что украинским силам необходима последовательная поддержка Запада, особенно в отношении артиллерийских систем, поскольку российская численность и ресурсы усиливают давление на украинские силы.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска продолжали вести наземные наступления в районе Северодонецка, но украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города на 11 июня.
  • Захватчики, вероятно, возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Горно-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.
  • Оккупанты продолжали штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступления на Славянск.
  • Украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке) 11 июня, на юг от предыдущих операций.
  • Российские оккупационные чиновники выдали первую партию российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.

Институт со ссылкой на геолокационные кадры предполагает, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевасе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Орехово подразделениями.

Такие же изображения показали, что российские войска построили новый мост вдоль российских наземных линий связи к Изюму Харьковской области, что может свидетельствовать о том, что российские силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск.

ВИДЕО ДНЯ

По данным института, Кремль продолжает воровать украинское зерно и другую продукцию и вывозить ее на территорию России и Крыма.

ISW к анализу текущей информации о ходе боевых действий в Украине после вторжения России добавляет карты.

 
 
 
 

Темы: войнаРосcия
Главное сегодня

видеоВласти показали последствия суботнего обстрела Чорткова:

В России пытались подорвать нефтепровод "Дружба", было три взрыва – СМИ

аудио"Господи, бл*дь! Только не в окоп": на юге ВСУ устроили оккупантам ад

Российская банда целенаправленно крадет "скифское золото" в Украине – СМИ

Доверие Путину в вопросе портов было бы самоубийством для Украины – немецкий министр

"День России" для оккупантов на Херсонщине обернулся позорным стыдом - глава облсовета

Все новости...
Оккупанты готовят "живой щит" из мариупольцев – советник мэра
Появилось видео британских бронемашин Husky в Украине
ВСУ на востоке уничтожили 20 захватчиков и вражескую технику
Юг: ВСУ уничтожили три вражеских склада боеприпасов и 13 захватчиков
Последние новости
18:33
Пляжный волейбол: украинки выиграли бронзу молодежного чемпионата Европы
18:27
ВСУ уничтожают врага на всех направлениях, бой за Северодонецк продолжается - сводка Генштаба
18:22
обновлено от 9:04Удар по Чорткову Тернопольской области: 23 пострадавших, 10 до сих пор в больнице
18:21
Финляндия не будет вступать в НАТО отдельно от Швеции – президент
18:06
В России заявили, что дети из оккупированных городов Запорожской области будут учиться по программе РФ
18:03
Разведка получила Starlink
17:35
Правительство Германии создаст денежный фонд для вывоза зерна из Украины
17:11
Оккупанты в день России под своим флагом опять вывезли украденный металл
17:01
Ким Чен Ын заявил о полной поддержке "справедливого дела" России
16:47
В боях за Северодонецк погиб британец
Все новости...