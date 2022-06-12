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Россия усилит наступления на Славянск и Северск – ISW

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 03:45
Россия усилит наступления на Славянск и Северск – ISW
украинские военные, фото: ОК Юг

Действия русских войск свидетельствуют о том, что враг продолжит и усугубит наступления на Славянск и Северск.

Источник: американский Институт изучения войны (ISW)

Детали: Заявление Главного управления разведки (ГУР) о планировании Россией войны на следующие 120 дней до октября 2022 года, по мнению ISW, вероятно, свидетельствует о том, что Кремль, как минимум, признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине и продолжает корректировать свои военные цели, пытаясь устранить первоначальные недостатки вторжения в Украину.

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Также институт делает выводы, что украинским силам необходима последовательная поддержка Запада, особенно в отношении артиллерийских систем, поскольку российская численность и ресурсы усиливают давление на украинские силы.

Ключевые выводы экспертов ISW:

  • Российские войска продолжали вести наземные наступления в районе Северодонецка, но украинские защитники сохраняют контроль над промышленным районом города на 11 июня.
  • Захватчики, вероятно, возобновили усилия по перерезанию трассы Т1303 Горно-Лисичанск и начали неудачный штурм населенных пунктов вдоль трассы Т1302 Бахмут-Лисичанск.
  • Оккупанты продолжали штурм населенных пунктов к юго-западу и юго-востоку от Изюма, пытаясь возобновить наступления на Славянск.
  • Украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление на северо-западе от Херсона (в Киселевке) 11 июня, на юг от предыдущих операций.
  • Российские оккупационные чиновники выдали первую партию российских паспортов в Херсоне и Мелитополе.

Институт со ссылкой на геолокационные кадры предполагает, что российские и чеченские подразделения также взяли под контроль железнодорожную станцию в Камышевасе (примерно в 7 км западнее Т1303) и, вероятно, попытаются соединиться с наступающими на Орехово подразделениями.

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Такие же изображения показали, что российские войска построили новый мост вдоль российских наземных линий связи к Изюму Харьковской области, что может свидетельствовать о том, что российские силы будут продолжать усиливать наступательные операции на Славянск и Северск.

По данным института, Кремль продолжает воровать украинское зерно и другую продукцию и вывозить ее на территорию России и Крыма.

ISW к анализу текущей информации о ходе боевых действий в Украине после вторжения России добавляет карты.

 
 
 
 

Темы: войнаРосcия
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