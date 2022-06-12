Важкі золоті хрести не врятують Путіна – Кислиця

Постійний представник України при ООН Сергій Кислиця, заявив, що ніщо не врятує Путіна та інших воєнних злочинців "від божого гніву".

Джерело: Кислиця під час панахиди за жертвами російського вторгнення в Україну в соборі Святого Патрика в Нью-Йорку.

Пряма мова: "Тисячі українських чоловіків і жінок встали на захист своєї нації та майбутнього своїх дітей, і, скажемо відверто, цим вони захищають увесь європейський континент і не тільки.

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Вони борються проти жорстокого ворога. Ворог, який прийшов убити, знищити, вкрасти і принизити. Ворог, який не робить різниці між військовими та цивільними. Ворог, який не вважає себе зв'язаним жодними нормами чи правилами".

"Ні влада, ні військо, ні багатство не врятують злого Путіна та його злих поплічників від гніву Божого.

Деякі з них можуть подумати, що Бог занадто люблячий, щоб судити злих.

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Путін і його прихильники можуть одягати важкі золоті хрести і ходити по колу з шаманами і гундяєвими.

Я попередив посланця Путіна: "Для військових злочинців немає чистилища; вони йдуть прямо в пекло". Він не покаявся".

Деталі: У виступі Кислиця нагадав про десятки тисяч жертв росіян на Київщині та Маріуполі, де вбито людей більше, ніж під час ІІ Світової війни.

Він також наголосив, що щодня ворог вбиває українських захисників.

"Нація платить найвищу ціну за своє право на існування", – сказав Кислиця.

Проте постпред наголосив: "Україна переможе, а з нею переможе світ!"