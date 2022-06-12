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Тяжелые золотые кресты не спасут Путина – Кислица

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 04:30
Кислица, фото: facebook

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица заявил, что ничто не спасет Путина и других военных преступников от "божьего гнева".

Источник: Кислица во время панихиды по жертвам российского вторжения в Украину в соборе Святого Патрика в Нью-Йорке.

Прямая речь: "Тысячи украинских мужчин и женщин встали на защиту своей нации и будущего своих детей, и, скажем прямо, этим они защищают весь европейский континент и не только.

Они сражаются против жестокого врага. Враг, пришедший убить, уничтожить, украсть и унизить. Враг, не делающий разницы между военными и гражданскими. Враг, не считающий себя связанным никакими нормами или правилами".

"Ни власть, ни войско, ни богатство не спасут злого Путина и его злых приспешников от гнева Божия.

Некоторые из них могут подумать, что Бог слишком любящий, чтобы судить злых.

Путин и его поклонники могут одевать тяжелые золотые кресты и ходить по кругу с шаманами и гундяевыми.

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Я предупредил посланника Путина: "Для военных преступников нет чистилища; они идут прямо в ад". Он не раскаялся".

Детали: В выступлении Кислица напомнил о десятках тысяч жертв россиян на Киевщине и Мариуполе, где убито люди больше, чем во время II Мировой войны.

Он также подчеркнул, что каждый день враг убивает украинских защитников.

"Нация платит самую высокую цену за свое право на существование", – сказал Кислица.

Однако постпред подчеркнул: "Украина победит, а с ней победит мир!"

Темы: СШАвойнаПутин
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