В Афганістані вибухнув мікроавтобус, 4 загиблих

В Афганістані через вибух у мікроавтобусі загинули щонайменше четверо людей, ще кілька отримали поранення.

Джерело: Al Jazeera з посиланням на поліцію

Деталі: Вибух стався у суботу у східному районі міста Баграмі.

Речник поліції Халід Задран повідомив, що на місце події була направлена група Служби безпеки талібів для розслідування вибуху мікроавтобуса, який загорівся.

Наразі жодне угруповання не взяло на себе відповідальність за вибух, який стався в районі, населеному переважно представниками сунітської пуштунської громади.