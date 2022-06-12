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В Афганистане взорвался микроавтобус, 4 погибших

Ольга ГлущенкоВоскресенье, 12 июня 2022, 06:03
В Афганистане взорвался микроавтобус, 4 погибших
фото Getty Images

В Афганистане из-за взрыва в микроавтобусе погибли по меньшей мере четыре человека, еще несколько получили ранения.

Источник: Al Jazeera со ссылкой на полицию

Детали: Взрыв произошел в субботу в восточном районе города Баграми.

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Спикер полиции Халид Задран сообщил, что на место происшествия была направлена группа Службы безопасности талибов для расследования взрыва загоревшегося микроавтобуса.

Пока ни одна группировка не взяла на себя ответственность за взрыв, произошедший в районе, населенном преимущественно представителями суннитской пуштунской общины.

Темы: Афганистанвзрыв
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