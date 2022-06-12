Штурм у Сєвєродонецьку триває, росіяни намагаються прорватися біля Тошківки – Гайдай

Тривають бої за Сєвєродонецьк, дуже важка ситуація в Тошківці, де росіяни намагаються "продавити" лінію оборони, заявия голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

Джерело: Сергій Гайдай у відеозверненні та його ранкове зведення в Telegram

Деталі: За словами Гайдая, ситуація на Луганщині – найскладніша в країні, порахувати кількість обстрілів неможливо.

Штурмові дії у Сєвєродонецьку тривають, як і у районі Тошківки.

Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки.

Поблизу Попасної українські захисники "успішно зупинили навалу противника".

Упродовж доби обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

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У Сєвєродонецьку ворог обстріляв "Азот" та "Склопластик".

Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком.

Протягом 11 червня по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – чотири, а також торговельний центр та магазин.

У Лисичанську загинула жінка. Поранених жінку й чоловіка з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей.

Пряма мова Гайдая: "Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої. Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня.

Зазначу, що протягом травня поліціянти, рятувальники, волонтери розмовляли практично із кожним сєвєродончанином, об’їздили усі сховища і підвали. Тому зараз залишається тільки триматися.

Вчора ворог вкотре влучив в "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ПММ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик".

Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом".