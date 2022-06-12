Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Штурм у Сєвєродонецьку триває, росіяни намагаються прорватися біля Тошківки – Гайдай

Олена РощінаНеділя, 12 червня 2022, 08:22
Руїни на Луганщині, фото Сергія Гайдая

Тривають бої за Сєвєродонецьк, дуже важка ситуація в Тошківці, де росіяни намагаються "продавити" лінію оборони, заявия голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. 

Джерело: Сергій Гайдай у відеозверненні та його ранкове зведення в Telegram 

Деталі: За словами Гайдая, ситуація на Луганщині – найскладніша в країні, порахувати кількість обстрілів неможливо. 

Штурмові дії у Сєвєродонецьку тривають, як і у районі Тошківки. 

Відбито наступи ворога в районі Врубівки, Метьолкіного та в напрямку Миколаївки.

Поблизу Попасної українські захисники "успішно зупинили навалу противника".

Упродовж доби обстріляні Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Метьолкіне, Павлоград, Синецький, Устинівка, Тошківка, Комишуваха, Гірське, Золоте, Врубівка, Миколаївка, Білогорівка, Шипилівка.

ВІДЕО ДНЯ

У Сєвєродонецьку ворог обстріляв "Азот" та "Склопластик". 

Під масований обстріл потрапили селища Павлоград та Синецький під Сєвєродонецьком.

Протягом 11 червня по 10 будинків росіяни знищили в Золотому і Врубівці, два – в Миколаївці. У Лисичанську – чотири, а також торговельний центр та магазин.

У Лисичанську загинула жінка. Поранених жінку й чоловіка з Лисичанська госпіталізовано до лікарень інших областей.

Пряма мова Гайдая: "Ніхто не може сказати, чи є та скільки саме жертв за останню добу в Сєвєродонецьку, де тривають інтенсивні бої. Так, люди постійно перебувають в укриттях, але ж росіяни розстрілюють житлові квартали годинами, застосовуючи артилерію великого калібру. Напевно, тепер евакуюватись хочуть всі, однак поки така можливість відсутня. 

Зазначу, що протягом травня поліціянти, рятувальники, волонтери розмовляли практично із кожним сєвєродончанином, об’їздили усі сховища і підвали. Тому зараз залишається тільки триматися. 

Вчора ворог вкотре влучив в "Азот", а саме на територію транспортного цеху, де сталося займання ПММ. Постраждало і одне з приміщень ТОВ "НВО "Сєвєродонецький Склопластик". 

Росіяни поцілили в полігон рятувальників, розташований за містом". 

Теми: Луганська областьвійна
Головне сьогодні

відеоВлада показала наслідки суботнього обстрілу Чорткова

У Росії намагалися підірвати нафтопровід "Дружба", було три вибухи – ЗМІ

аудіо"Господи, бл*дь! Только не в окоп": на півдні ЗСУ влаштували окупантам пекло

Російська банда цілеспрямовано краде "скіфське золото" в Україні – ЗМІ

Довіра Путіну в питанні портів була б самогубством для України - німецький міністр

"День Росії" для окупантів на Херсонщині обернувся ганебним соромом - голова облради

Усі новини...
Луганська область
"Досвід Сєвєродонецька жахає лисичан" – Гайдай про збільшення охочих евакуюватися
Сіверський Донець обмілів через спеку, росіяни хочуть знову форсувати – Гайдай
Зеленський утворив Лисичанську військову адміністрацію
Останні новини
17:11
Окупанти у день Росії під своїм прапором знову вивезли вкрадений метал
17:01
Кім Чен Ин заявив про повну підтримку "справедливої ​​справи" Росії
16:47
У боях за Сєвєродонецьк загинув британець
16:38
Комісія ООН з розслідування воєнних злочинів РФ відвідала Київщину
16:36
В РФ будуть задобрювати закордонні компанії, що залишилися
16:31
У Чорткові відновили газо- й водопостачання після ракетної атаки
16:21
"Місто мрії для урбаністів": японський архітектор розробить план відбудови Ірпеня
16:19
Нацгвардієць пострілом "Ігли" збив російський безпілотник "Орлан-10"
16:19
В МЗС розповіли подробиці експорту зерна в умовах морської блокади РФ
16:16
Берлусконі заявив, що двічі телефонував Путіну на початку вторгнення в Україну, але марно
Усі новини...